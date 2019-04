Fondy soukromého kapitálu, mezi jejichž zřizovatele patří americká společnost Blackstone Group, obvykle investorům slibují, že jejich peníze budou potřebovat pět let. Po této době bývá jasné, zda se investice zdařila a podílníkům fondů lze vyplatit patřičný výnos.

Stejně jako v jiných případech není ani v investicích žádné pravidlo vyryto do kamene. Někdy je třeba životnost fondu soukromého kapitálu, který se specializuje na nákupy celých společností, prodloužit na více než dvojnásobek obvyklé doby, a v určité chvíli celou investici dokonce dočasně odepsat jako ztrátovou. I v takovém případě se ale může nakonec dostavit tučný výdělek.

Následující příběh popisuje jedenáct let jednoho z fondů společnosti Blackstone, který se přes počáteční velké problémy stal jednou z nejúspěšnějších investicí v historii firmy, sahající do poloviny 80. let minulého století. Jednalo se o síť hotelů Hilton, mezi které patřily také dva v Praze. Pro Blackstone, který kromě vlastních peněz a jiných investorů používá půjčky od bank, se jednalo o jednu z nejrizikovějších investic. Firma si v roce 2007 půjčila většinu z 26 miliard dolarů, které zaplatila za podnik založený pradědečkem podnikatelky a hvězdy bulvárních médií Paris Hiltonové.