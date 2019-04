Kůrovec, původce historicky nejhorší kalamity v českých lesích, začíná pomalu vylétat zpod kůry především smrků, kde se na pár měsíců zazimoval. Resort zemědělství před začátkem rojení na poslední chvíli upravil povinnosti lesníků. Ti mohou ode dneška podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) lépe zasahovat proti dalšímu šíření brouka, napadajícího stále větší část smrkových monokultur a v menší míře také borovic.

"Nově je možné odložit těžbu souší, tedy zjednodušeně stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022," říká Toman. To má ušetřit práci lesnických firem, které mají problém hlavně s nedostatkem lidí a strojů, jež mohou k těžbě vyslat. Dosud je podle zákona zaneprázdňovalo kácení stromů tam, kde je to podle odborníků zbytečné a v boji proti kůrovci neúčinné.

14 procent plochy lesů zaujímá kůrovcem nejzasaženější oblast. Jedná se zhruba o 155 tisíc hektarů.

Nová vyhláška také zavádí na nejzasaženějším území červenou zónu. Na ní bude možné odložit znovuzalesnění vykácených plání. V současnosti lesní zákon požaduje, aby na nich byl porost obnoven už za dva roky. Lhůta se nyní prodlužuje na pět let. Ministerstvo tím řeší též nedostatek sadebního materiálu, s nímž se lesníci potýkají, protože školkaři napěstovali hlavně smrk, o nějž už dnes není zájem. V červené zóně už také nebude nutné klást na kůrovce pasti.

Změna lesníkům umožňuje na vykácených pláních větších než dva hektary sázet stromky jen ve dvacetimetrových pruzích a nechávat mezi nimi pětimetrové mezery. Tím lze dále ušetřit zhruba čtvrtinu nedostatkového sadebního materiálu.

Červená zóna, v níž je situace kritická, se vytyčuje na území sedmi krajů. Nejvýrazněji kůrovec v současnosti likviduje porost střední a severní Moravy i Kraj Vysočina.