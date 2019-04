Kdyby měli pravdu lidé jako Václav Klaus, Německo by teď už musely dávno ovládat kriminální gangy. Kriminalita, která by měla Německem kvůli přijetí žadatelů o azyl zmítat, by se musela rovnat míře známé třeba z latinskoamerických slumů. A realita? Je samozřejmě úplně jiná.

Podle čerstvých statistik za loňský rok v Německu opět klesla kriminalita, a to skoro o čtyři procenta. Klesá už několik let po sobě, je nejnižší od sjednocení Německa na začátku devadesátých let minulého století. Navzdory tomu, že v zemi požádalo v letech 2015 a 2016 o azyl hodně přes milion uprchlíků či migrantů.

Jistě, je možné argumentovat, že kdyby Němci tyto lidi na své území nevpustili, byla by kriminalita ještě nižší. To je pravda. Nic to ale nemění na faktu, že Německem rozhodně neotřásá vlna násilností nebo krádeží páchaných uprchlíky. Přitom když si přečteme varování Václava Klause, že se pod náporem migrace zhroutí německý stát, mohlo by se zdát, že se bílí Němci málem bojí vyjít na ulici.

Holt strach prodává, to je známá věc. Byť v tomto případě má s realitou opravdu máloco společného.