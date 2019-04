Metody, jak posoudit, zda jsme, nebo nejsme civilizovanou zemí, mohou být různé. Dobrou indikativní metodou je pokusit se vysvětlit člověku ze západní Evropy něco ze zdejší reality. Pokud nedokáže pochopit, že drsně nežertujete, ale myslíte to, co říkáte, vážně, je zřejmé, že to s civilizovaností Česka nebude tak skvělé, jak si namlouváme.

Přesně to je případ dětských exekucí. Nikdo ze Západu vám neuvěří, že u nás je možné, aby do exekuce spadly malé děti. Když dodáte, že jich je aktuálně přes šest tisíc, vaše důvěryhodnost ještě klesne. A když vyprávění korunujete informací, že možná až 100 tisíc mladých lidí se potýká s dluhy, které vznikly, když jim ještě nebylo 18 let, a do dospělosti vstoupili s těžko řešitelným balvanem na krku, jste automaticky za pohádkáře se specializací na hororovou fantastiku Divokého východu. Není divu: Kdo by věřil, že se něco takového může dít v roce 2019 v členské zemi Evropské unie?

Jenže se to děje. Tisíce mladých lidí reálně prožívají horor, který jim nepřipravil žádný rozparáděný scénárista, ale soukolí zdejšího právního systému. Stačí, aby jeli dejme tomu v 10 letech do školy načerno v MHD, protože jim rodiče nedali peníze na jízdenku. A pokud nezaplatí pokutu (z čeho by ji měli zaplatit?!), jsou zcela v souladu s českými zákony exekuovanými dlužníky.

Když pak dovrší 18 let, nastoupí do práce a těší se na první výplatu, mají smůlu. Exekutor jim ji skoro celou zabaví, aby uspokojil věřitele a samozřejmě sám sobě vyplatil (zcela zákonnou) odměnu. Další měsíc se stane totéž. A další zase. Je-li pokut víc, může mladý člověk vstoupit do samostatného života třeba se stotisícovým dluhem, z něhož se dostane jen těžko.

Jaký asi může mít takový člověk vztah k systému, který umožní zjevnou nespravedlnost? Jakou může mít důvěru v demokracii? Kolega Martin Ehl nedávno v textu pro Visegrad Insight poznamenal, že celý zdejší systém exekucí se z prostředku, jak bránit společnost před nezodpovědností, postupně proměnil v mašinu, která zbídačuje lidi, vyrábí zoufalé voliče a likviduje důvěru v systém samotný. A u exekucí, jež si lidé nesou do dospělosti z dětství, to platí s násobnou naléhavostí.