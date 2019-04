Severoatlantická aliance slaví 70 let od svého založení. Lidskými měřítky je to požehnaný věk, který ale s vidinou prodlužující se délky života neznamená zdaleka konec aktivního života. A bráno měřítky obranných spojenectví je to v podstatě zázrak. Analýza amerického think-tanku Brookings z roku 2010 uvádí, že od roku 1500 byla průměrná délka trvání obranných aliancí 15 let.

Západoevropané berou existenci NATO za samozřejmost a Středoevropané své členství v ní za splněný sen. To první je její hlavní neduh a slabost, to druhé hlavní síla při dalším pohledu do budoucna. Ze sedmi evropských členů, kteří splňují spojenecké kritérium výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP, pět leží na východ od Německa − Polsko, Rumunsko a tři pobaltské země.

Evropané možná jako hlavní současný problém aliance vidí amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale většinou odmítají kriticky vidět svoji vlastní situaci. Trump a jeho − řekněme chladný − postoj vůči evropským spojencům je pouze vyvrcholením dlouholeté snahy Američanů donutit je podívat se na geopolitickou situaci v Evropě realisticky.