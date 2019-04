Když slibujete světlé zítřky, které se ale mění spíše v noční můru, na vaší popularitě se to dříve či později projeví, ať jste populista, nebo ne. Platí, že čím větší sliby, tím horší kocovina. Možná to začíná poznávat turecký autoritářský prezident Recep Tayyip Erdogan. Jeho strana vyhrála místní volby, ale ztratila radnici v Ankaře i v Istanbulu. Je to taková nevýhra, jak by řekl Václav Klaus.