Oranžový robot na třech kolech projíždí zaplněným patrem Kongresového centra v Praze. Tu a tam se zastaví, pootočí a dívá se, co se kde zrovna děje. Asistenčního robota Eiffela ovládá svými ústy Jiří Jambor, který je tou dobou v Hustopečích nad Bečvou. Zaměstnanec společnosti Benetronic, jež robota vyvinula a vyrobila, trpí svalovou atrofií a s dýcháním mu pomáhají přístroje. Proto prezentuje nejnovější technologii firmy vzdáleně z domova. Robot má na sobě stojánek na letáky a také displej, kde lze Jambora vidět a zájemci si s ním mohou popovídat.

"Snažíme se o to, aby se lidé s handicapem mohli vrátit do práce nebo do školy," uvedl Petr Uličný, šéf Benetronicu, při prezentaci robota na konferenci Inspo. Ta v sobotu v Praze představila nejnovější české a zahraniční technologie pro osoby se specifickými potřebami. Robota, kterého ovládá handicapovaný na dálku ústy, jazykem, dechem či hlasem, podle Uličného mohou využít třeba handicapovaní obchodní zástupci při prezentacích na dálku. Práci tak mohou získat lidé, kteří se nemohou hýbat nebo chodit, například po úrazech, po mozkové mrtvici či se svalovou atrofií.

Uličný se deset let věnuje vývoji kompenzačních pomůcek pro osoby, jež mají omezené možnosti pohybu. Využívá je kolem 200 klientů v Česku a desítky v zahraničí.