Ceny vládních dluhopisů podle Michala Špačka, portfolio manažera investiční společnosti NN Investment Partners, nadále porostou. Důvodem bude zpomalování světové ekonomiky, a tedy větší zájem investorů o bezpečnější investiční nástroje. Těmi jsou obvykle právě dluhopisy vydávané vládami, ať už americkou, německou, japonskou nebo pro tuzemské finanční instituce i tou českou.

HN: Od loňského podzimu dochází k růstu cen, a tedy k poklesu výnosů státních dluhopisů, ať už amerických či německých. Proč?

Hlavním důvodem je zpomalení růstu světové ekonomiky. To hodně postihlo exportní země, jako jsou Čína, Japonsko a Německo. A od nich se to přelilo do celého světa.



HN: Ale naopak na akciových trzích letos zatím obavy ze zpomalování vidět nejsou a ceny akcií taktéž rostou. Například americký index S & P 500 je blízko historických maxim. Jak si vysvětlujete tyto rozdílné signály? A kdo má pravdu − dluhopisoví, anebo akcioví investoři?

Na finančních trzích je úžasné to, že signály nikdy nejsou jednoznačné. Vždy je víc možností a platí, že oba trhy nemohou mít pravdu. Buď mají pravdu akcie, nebo dluhopisy. Takže buď se nacházíme ve fázi zpomalení hospodářského růstu a míříme i do případné recese, anebo je to jen přechodný stav a vyřeší se to. Já si myslím, že pravda je na straně dluhopisových investorů, protože sám jsem "dluhopisář".