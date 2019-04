Portfolio sestavené na horizont pěti či šesti let s cílem překonat inflaci by mělo obsahovat akcie coby nejpravděpodobnějšího nositele výnosu. Jejich podíl by neměl být menší než desetina portfolia, a to ani u opatrného investora. Na druhou stranu, více než polovinu bychom do akcií nebo akciových fondů alokovat neměli ani při velké odvaze, na to se akcie chovají v tomto horizontu příliš nevyzpytatelně. Doplňkem by měly být úrokové instrumenty, a to jak ve formě hotovosti, tak dluhopisů.

Na českém trhu je možné najít zajímavé příležitosti. Tou nejnovější je protiinflační státní dluhopis, který velmi dobře splňuje výnosové podmínky, přičemž z hlediska rizika je díky vysoké bonitě České republiky na finančních trzích velmi kvalitním cenným papírem. Uvedený dluhopis, přestože jde o velmi zajímavou investici, by neměl ale být jedinou náplní úrokové části portfolia. Vhodným doplňkem mohou být leckteré spořicí účty nebo některé fondy krátkodobých dluhopisů, které jsou k účtům podobně výnosnou alternativou.