Brazilský prezident Jair Bolsonaro brzy oslaví 100 dnů v úřadě. K moci se dostal díky slibu, že nastartuje ekonomiku, což se mu příliš nedaří. Investoři ztrácí trpělivost a varují, že pokud se prezidentovi nepodaří prosadit klíčovou penzijní reformu, tak zemi hrozí zhoršení ratingu.

Brazílie podobnou reformu podle expertů nutně potřebuje. Na důchody vydává zhruba 12 procent HDP, zatímco průměr u zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je osm procent. Průměrný věk odchodu do důchodu je tam navíc velmi nízký. Pohybuje se kolem 55 let − muži mohou odejít do penze po 35 letech práce, ženy po 30 letech.

A to chce Bolsonaro změnit. Plánuje, že stanoví minimální věk odchodu do důchodu, pro muže 65 let, pro ženy 62 let. Pokud se reformu podaří schválit, vláda v příštích deseti letech ušetří až 270 miliard dolarů, tedy asi sedm bilionů korun.