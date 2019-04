Proč se ztrapňovat častými změnami ve vládě, když se dá pár ministerských průšvihů "vysedět" a pak udělat s velkou slávou rošádu jen jednu? Tak zřejmě uvažuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který už několik měsíců přehlíží billboardové, "déjedničkové" i mýtné problémy svého šéfa resortu dopravy Dana Ťoka. Odklad zvolil v únoru i v případě ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a jejího výroku o drahých datech mobilních operátorů v Česku, protože je prý lidé málo nakupují.

Teď už ale s výměnou dál otálet asi nepůjde. Jednak proto, že o ní jako o hotové květnové záležitosti napsal s odkazem na "informace z okolí premiéra" list MF Dnes z Babišova svěřenského fondu. Především jsou tu však nové, vážné úlety obou dotyčných členů vlády. Ťok zarytě mlčí k zásahům prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka do výběru provozovatele mýta. Absencí ve sněmovně paralyzoval jednání o této kauze, přestože předáci ANO při sjednávání termínu o Ťokově plánované cestě do Rumunska předem věděli. A Nováková zase chybovala, když na žádost čínské ambasády vykázala z akce pořádané svým úřadem zástupce Tchaj-wanu.

Takže změna v kabinetu ano, ale proč až v květnu? Proč ne hned? Důvody mohou být tři. První a nejméně pravděpodobný: Babiš neví, kdo by Ťoka a Novákovou nahradil. Tomu se nechce věřit. O nástupci dosavadního šéfa dopravy premiér musí uvažovat už téměř rok, od chvíle, kdy Ťok přechodně odmítl vstoupit do Babišovy druhé vlády. Navíc se už skoro tři měsíce spekuluje o poslanci ANO Martinu Kolovratníkovi, předsedovi dopravního podvýboru sněmovny. V souvislosti s ministerstvem průmyslu se zase už několikrát přetřásalo jméno Babišova oblíbence, byznysmena a šéfa Asociace malých a středních podniků a živnostníků i vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka. Toho přitom premiér už nějakou dobu prezentuje jako nepostradatelného člena svého týmu.

Druhým důvodem může být snaha naservírovat celou operaci voličům tak, aby nevypadala jako přiznání chyb, nýbrž jako pozitivní posun vpřed. Tomu by nasvědčovala i uniklá spekulace, že Havlíček by měl spolu s ministerstvem převzít i nově zřízenou funkci vicepremiéra pro ekonomiku. Ale stěžejní je asi důvod třetí: Babišův kabinet je do puntíku výsledkem složitě hledané křehké rovnováhy mezi ANO, ČSSD, KSČM a prezidentem Milošem Zemanem. Premiér tak ve své vládě nemůže hýbat téměř s nikým, aniž by narušil poměr sil. Pojal-li úmysl odstranit Ťoka či Novákovou, což jsou oba oblíbenci Hradu (kvůli mýtu, drážním pozemkům nebo podpoře jaderné energetiky), pak logicky bude muset nabídnout kompenzaci. A s tím je potíž. ČSSD si na své ministry nenechá sáhnout a politici si zároveň musí oťukat, zda by ten který příští ministr ANO postupoval v různých zájmových oblastech jako Ťok a nedělal při tom zároveň jeho kiksy.

