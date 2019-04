Myslíte, že k czexitu nemůže dojít, protože ho nechce většina politických stran a nepodpořila by ho ani většina voličů? Teď možná. Ale z dlouhodobého pohledu neradno propadat optimismu. Česko je nejskeptičtější země unie a stát se může cokoli. V Británii to také v roce 2017 na odchod nevypadalo a víme, jak referendum o brexitu dopadlo. Proto je nutno přivítat iniciativu českých vysokých škol, která má přesvědčovat voliče, že zastánci czexitu šíří nesmysly a že členství v EU je životně důležité pro prosperitu Česka. Vždy je lepší dělat něco než nic.

Jenže může mít snaha vysokých škol skutečný efekt? Při hledání odpovědi se musíme ptát po příčinách české euroskepse. Ty jsou dvojího typu. První je obecná a táhne se celou západní civilizací. Společnost se dělí v zásadě na dvě skupiny. První na globalizaci, jejímž projevem je i existence EU, profituje. Tvoří ji lidé vzdělanější, mladší, žijící převážně ve velkých městech.

Druhé skupině globalizace nic moc nepřináší. Jsou to lidé starší, méně vzdělaní, žijící mimo metropole. Nepodílejí se na úspěchu, mají pocit, že ho sledují z povzdálí, cítí frustraci, nespravedlnost, ohrožení.

Jak píše Michel Houellebecq v románu Podvolení: "Současný stav jim dle jejich přesvědčení nic nepřináší, takže by jim nevadilo, kdyby to, co tvoří nynější poměry, bylo zničeno." U nás je symbolem toho, co je frustruje, Evropská unie, proto by do ní nejraději aktivně "praštili". Tady žádná lepší informovanost nepomůže, tady pomůže jen odstraňování zdrojů frustrace. Ty mají primárně ekonomickou povahu. A s tím vysoké školy nehnou.