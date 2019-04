V anketách o nejužívanější slovo posledních let se určitě hodně vysoko umístí pojem brexit. O britském odchodu z Evropské unie se mluví pořád. Jen opravdu málokdo se ale vyzná v chaosu, do kterého v posledních měsících Velká Británie kvůli brexitu upadla. Důležité téma je to i pro nás Čechy, a to zdaleka nejen proto, že Spojené království patří mezi největší české obchodní partnery. Nebo proto, že po jeho odchodu v unii ztratíme významného spojence.

Pokud se v brexitu ztrácíte, není to vůbec žádná ostuda. Vždyť se v něm často nevyznají ani sami britští politici, včetně těch, kteří ho v referendu v roce 2016 prosazovali. Sledování jejich výroků takřka každý den nabízí legrační svědectví o jejich nekompetentnosti.

Zkusme si tedy nějak jednoduše přiblížit, co za tím brexitem vlastně je.

Pomůže nám to pochopit, jak je možné, že je odchod z EU pro Británii, tuto úctyhodnou zemi s bezkonkurenční demokratickou tradicí a skvělou státní správou, takovou šlamastykou. Potácí se v nejhlubší politické krizi od druhé světové války.

A pokud by někdo měl stále potíže se v tom všem vyznat, může si vypomoci jednou bizarní zprávou z minulého týdne. Letadlo společnosti British Airways odstartovalo na pravidelné lince z Londýna do německého Düsseldorfu, jenže omylem se vydalo opačným směrem a přistálo ve skotském Edinburghu. Šokovaní cestující se to dozvěděli až poté, co stroj dosedl na letiště. Někdo prostě zadal špatný letový plán. A tak je to i s brexitem.

První poučení

Britové se vydali na let do neznáma. Někteří z těch, kteří letadlo mířící pryč z EU pilotovali, nastavili špatný plán. Jiní neměli vůbec žádný.

Dobrým příkladem je třeba europoslanec za Konzervativní stranu Daniel Hannan, dlouholetý vášnivý odpůrce britského členství v EU. Na potkání prohlašoval, že Spojené království na brexitu jednoznačně vydělá, protože si i po něm zachová všechny výhody, které členství přináší, ale zbaví se všeho, co mu na unii vadí. Není co řešit.

Samozřejmě že jde o blábol. Hannan to po čase neochotně přiznal a prohlásil toto: "Odejít z EU je jako přestěhovat se do hezčího domu. Stěhování může přinést stresující situace, ale stojí za to."

Okamžitě ho uzemnila autorka ságy o Harrym Potterovi, spisovatelka J. K. Rowlingová. "Ten dům jsme koupili, aniž jsme se na něj předtím šli podívat, nevíme, kolik nás bude stát, a firma, která ho má opravit, předtím nic takového nedělala. Takže co by se mohlo pokazit?"

Rowlingová vystihla, že zastánci brexitu se neřídili propracovanými analýzami toho, co by odchod z EU mohl znamenat, ale hlavně svými ideologickými předsudky. Pryč z EU, vzhůru za svobodou a bohatstvím. Z podobných frází, za nimiž není žádný obsah, by ale nic fungujícího nevykouzlil ani Harry Potter.

Zastánci odchodu z EU nejenže neměli žádný plán, jak brexit uskutečnit, ale nebyli se na něm doteď schopni dohodnout. Od referenda, ve kterém Britové vystoupení z unie odhlasovali, přitom už uplynulo více než tisíc dní. Pokud tohle není hazard s osudem vlastní země, co to je?