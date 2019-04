V České republice je stále větší zájem o zdravou výživu a lidé více přemýšlí nad tím, které potraviny si koupí a které nikoliv. Jedním z největších hráčů na trhu s biopotravinami je v tuzemsku společnost Country Life, která se těmto potravinám věnuje od začátku 90. let. Firma vlastní v Praze několik prodejen se zdravou výživou, kosmetikou, ale také síť několika veganských restaurací.

"Věnujeme se pouze těm nejzdravějším biopotravinám a kosmetice. V poslední době roste v tomto segmentu konkurence, což je dobře. Většinou mezi sebou spolupracujeme, což pomáhá měnit současný trh ke zdravějšímu stravování," říká majitel firmy Country Life Otakar Jiránek.

V čem konkrétně nám mohou škodit běžné potraviny?

Například výrazně přibývá neurologických onemocnění, které jsou způsobeny vlivem pesticidů, jak vyplývá z různých nejnovějších analýz. Zaměření se na ekologické potraviny přináší benefity jako například lepší strukturu krajiny, ale i kvalitnější boj proti suchu. Půdy, na nichž se pěstují biopotraviny, totiž dokážou mnohem lépe udržet vodu v krajině.

Country Life V roce 1991 vznikl první velkoobchod Country Life, který sídlil v pražském Suchdole. Ve stejném roce byla také otevřena prodejna v Melantrichově ulici, která funguje dodnes.

Ve svých prodejnách nabízí zákazníkům mimo jiné obilí, zeleninu a ovoce, které pěstuje na ekologické farmě v Nenačovicích u Prahy.

Od roku 2003 funguje v Nenačovicích u Prahy ekologické centrum Country Life, jehož součástí je sídlo firmy, prodejna, biopekárna, ekofarma a balírna. Ekocentrum vzniklo přestavbou bývalého kravína na nízkoenergetickou budovu.

Před dvěma lety vznikl také první velkoobchod na Slovensku.

V současnosti má společnost devět prodejen v Praze a tři prodejny mimo hlavní město.

Které potraviny jsou bio?

Při pěstování se nesmí využívat umělá hnojiva, chemické pesticidy a herbicidy. Problém je také využívání nadmíry antibiotik nebo růstových hormonů. Biopotraviny by neměly obsahovat kontaminující látky, čímž by měly být jednoznačně zdravější pro lidské tělo.

Jak se k nim Češi staví?

Situace se pomalu lepší. My jsme trochu národ nevěřících Tomášů. Spoustu pozitivních věcí zbytečně zpochybňujeme a máme řadu předsudků. Podobnou zkušenost máme i u biopotravin. Mnoho lidí o nás říká, že jsou tyto potraviny zbytečně předražené a že jde jen o marketingový tah, což je nesmysl. Ministerstvo zemědělství by snad v nejbližší době mělo informovat o tom, co to jsou vůbec biopotraviny a jakou kvalitu zaručují. To by mohlo pomoci větší osvětě v naší společnosti.

Hraje v předsudcích Čechů hlavní roli právě vysoká cena?

To je velmi zajímavé téma. Nyní jsou samozřejmě biopotraviny dražší, ale je potřeba se podívat na skutečnou cenu potravin. Ty konvenční jsou totiž nespravedlivě levné, jelikož v sobě nezahrnují všechny externality, které následně způsobí. To znamená například znečišťování vod, kontaminaci půdy a následný negativní vliv na zdraví. To by se všechno mělo včlenit do ceny, protože to stejně musíme zaplatit z daní.