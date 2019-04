Stovkám lidí pomohl Tomáš Reinbergr zlepšit zdraví, a to pomocí jednoduché úpravy stravy nebo přidáním různých aktivit do jejich běžného života. Věnuje se fitkoučinku a zároveň učí své klienty základy meditace a jógy, čímž jim pomáhá odstranit potíže se spánkem nebo se zažíváním. Podle Rein­bergra je nejdůležitější pro to, abyste se cítili dobře, zejména poznání sebe sama.

Mimo koučink a mentoring se věnuje také podnikání. Před 12 lety vymyslel projekt Vaše liga, což je největší amatérská liga pro sportovce v České republice. Celkově má tento projekt v tuzemsku téměř dva tisíce členů, přitom funguje jen ve velkých městech. O působení v této amatérské lize je navíc stále větší zájem a pomalu se rozrůstá i do zahraničí. Zájemci mohou soutěžit například ve squashi, badmintonu, běhu nebo beachvolejbalu.

"Daří se nám velmi dobře, každý rok do ligy přibude pár hráčů. Stále větší zájem je navíc také o koučink. Myslím, že je to znakem toho, že lidé mají stále více peněz, a tohle je prostředek k tomu, aby se sebou něco dělali a byli spokojenější. Lidé mají sice stále více peněz a prostředků, ale nejsou šťastnější. To se snažím změnit," popisuje Reinbergr.

Tomáš Reinbergr (35), kouč, mentor a zakladatel projektu Vaše liga Při svém koučinku a mentoringu se věnuje úpravě jídelníčku, pohybu, ale i mentální kondici.

Vaše liga je jednou z největších amatérských lig v Česku. Začala fungovat v roce 2007 pod názvem VŠEliga.

Zároveň je zakladatelem Védského centra, které se věnuje védské meditaci.

Byl spoluvlastníkem jednoho z největších pokerových klubů na Václavském náměstí Showdown Poker Club. V roce 2014 jej prodal. Foto: HN – Michaela Danelová

Má v současnosti smysl mít kouče? Nežijeme v nejzdravější době?

Určitě žijeme v nejlepší době. Jen se naše problémy přesunuly do jiné oblasti. Dnes máme problémy z přebytku. Máme moc jídla, moc aktivit a žijeme v záplavě informací. V dnešní době neumíme skoro vůbec odpočívat a být v pasivním módu, který je pro odpočinek klíčový. Poté se projevují různé kardiovaskulární nemoci, obezita, cukrovka a další nemoci.

Větší zájem o kouče je důkazem toho, že jsme stále více finančně zajištěni. Nemusíme řešit, jestli máme na chleba, ale řešíme to, jak být šťastný a jak se cítit dobře. S tím kouč rozhodně může pomoci. Je to někdo, kdo vám ukáže cestu.

Jak jste se dostal ke koučinku?

Vždycky jsem se intenzivně věnoval sportu a zároveň jsem se zajímal i o osobnostní rozvoj a zdravou výživu. Jednou za mnou přišli přátelé, že by chtěli zhubnout a chtěli poradit, jak na to. Dal jsem jim tedy pár tipů, které mi fungovaly, a ty se osvědčily i u nich.

Vytvořil jsem tak první program Fitkoučink, kdy je velmi rychle vidět výrazné zlepšení vašeho stavu, ale ve svém životě uděláte co nejméně změn. Přátelům se zlepšil spánek, trávení a za měsíc zhubli minimálně tři až pět kilo. Každému ovšem vyhovuje něco jiného, takže s každým je potřeba pracovat individuálně a připravit mu režim na míru.

Proč jste se rozhodl s tím začít?

Rád experimentuji. Prošel jsem například měsíčním půstem, otužováním, zkoušel jsem pobyt ve tmě a plně se věnuji meditaci a józe. Vždycky jsem si z těchto zážitků vzal to nejlepší a to jsem přidal do svého běžného života. Známým jsem poté předával své zkušenosti, a když jsem viděl, že to funguje i u nich a že za mnou přichází stále více lidí, tak jsem se tomu začal věnovat výrazněji. Nejdůležitější je, že je to pro mě opravdová radost, kterou navíc mohu předat ostatním.

Které důvody k vám nejčastěji přivádí zájemce?

Nejčastěji chtějí zhubnout, velmi časté jsou také ale problémy se spánkem a s tím, že mají problémy se uklidnit. Často jsou to také trávicí a zažívací problémy. V našem programu se nevěnujeme jen aktivní části, jako je například sport a cvičení, ale zaměřujeme se i na to, jak se uklidnit. Na to je nejlepší meditace, což je způsob, kterým za co nejkratší dobu dostanete z těla ven co nejvíce věcí.

Co pro vás znamená zdravý životní styl?

Musíte se cítit zdravě a šťastně. Jsem hodně ovlivněn indickou tradiční medicínou, takzvanou ájurvédou. Ta například říká, že když budeš jíst tohle, tak se budeš cítit takhle. Ájurvéda nevnímá zdraví člověka jen tak, jestli nemáme zrovna nějakou nemoc. V ájurvédě je důležité i to, jestli z vás vyzařuje energie a štěstí. Pokud nejste šťastný, tak to znamená, že nejste zdravý a musí se to léčit.

Jak se tedy podle ájurvédy cítit dobře?

Ájurvéda hodně léčí stravou. Nejdůležitější je mít stravu v rovnováze. Jsou tři základní typy lidí: váta, pitta a kapha. Každý z těchto druhů má tendence k jiným jídlům a vyhovuje jim něco jiného.

Každý člověk je samozřejmě různě namíchán a má rozličné zastoupení jednotlivých typů v sobě. Já jsem například někdo, kdo rád mluví, jsem pohyblivý a rád rozhoduji. Více mi tak vyhovují lehčí jídla, a když si dám více kořeněného, jsem nepříjemnější a ostřejší.

Jaké chyby ve stravování jsou nejčastější?

Jíst pozdě večer. Ideálně bychom neměli jíst po šesté hodině večer, to je ovšem v našich podmínkách téměř nereálné. Nesmí se to ovšem přehánět a navečeřet se až v deset hodin. Naše tělo je připravené na večeři právě v šest až sedm hodin večer. Poté se změní jeho nastavení na regeneraci a pozastavuje se trávení. Tělo potřebuje regenerovat klouby, svaly a další své části. Když se najíme v deset, tak to celé porušíme a tělo se musí znovu soustředit na trávení, které ale nestihne dostatečně, a navíc neudělá pořádně ani obnovu a odpočinek. Co nestihne strávit, uloží do tuků a poté tloustneme.

Ideální je jít spát s mírným pocitem hladu. Máte potom výrazně lepší spaní a budete se cítit mnohem lépe. Já doporučuji jíst třikrát denně, jelikož když pět hodin nejíme, tělo stihne vše dotrávit a neukládá tolik do tuků. Snídaně by tak měla být mezi sedmou až devátou hodinou. Oběd poté mezi jedenáctou a jednou a večeři doporučuji maximálně do osmé hodiny.

Které potraviny jsou tedy vhodné?

Já věřím v to, že není univerzální správná strava, každému vyhovuje něco jiného. Zlepšení stravy a nalezení té správné rovnováhy vám výrazně pomůže v tom cítit se lépe a zdravěji. Neexistuje jídlo, které by bylo lékem a zároveň pro někoho jiného nebylo jedem. Záleží na vašem typu a na tom, co vám konkrétně vyhovuje. Obecně si myslím, že jíme moc stravy, která není v souladu s přírodou tak, jak nám ho stvořila. Což je například bílý cukr, smažené jídlo, bílá mouka. Jsou to chemicky upravené suroviny.

V poslední době jsou velkým trendem biopotraviny. Co na ně říkáte?

Biopotraviny jsou podle mě návrat k původnímu stavu té dané potraviny. Kdybychom dříve nezačali používat chemikálie, tak bychom vůbec toto slovo nemuseli používat, jelikož všechny potraviny by byly bio. Rozhodně je ale dobře, že se o nich stále více mluví, a jsem jejich zastáncem.