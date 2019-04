Žil jsem jako prase, říká o sobě Michal Vrátný, trenér a zakladatel sítě tělocvičen Železná koule, který se zhruba před 10 lety rozhodl pro radikální změnu životního stylu. Studoval informatiku a pracoval v IT firmě, což znamenalo až 12 hodin denně sezení u obrazovky. Každý den vypil kolem tří litrů Coca-Coly, jedl téměř výhradně v rychlých občerstveních a čtyřikrát do týdne vysedával v baru.

Ke změně ho donutila až extrémní únava. "Cítil jsem se jako mobil s jedním procentem baterky, který se těsně před vybitím začíná zasekávat a blbnout. A začalo mi to děsně vadit," vypráví dnes třicetiletý sportovec a propagátor cvičení s náčiním zvaným kettlebell, tedy železné koule, podle níž se jmenují i jeho tělocvičny.

K pohybu měl blízko odmala, každý víkend běhal někde po lese a aktivní byl i v dalších oblastech. Dělal muziku, věnoval se grafickému designu a fotografoval. Když se ale v 18 letech přestěhoval z rodného Liberce do Prahy, jeho zájmy se smrskly na sezení v barech.

Tři rady Michala Vrátného 1. NEUBÍREJTE, ALE PŘIDÁVEJTE

Nezakazujte si jíst sladké, ale radši si řekněte, že před každou sladkostí sníte jablko. Je velká šance, že za pár dní budete jíst už jen ta jablka. Zakázané ovoce (nebo v tomto případě tyčinka) chutná nejvíc, takže než si něco zakazovat, je lepší se soustředit na to, co do stravy přidat. 2. ZAČNĚTE POSTUPNĚ A MĚJTE TRPĚLIVOST

Nesnažte se dělat vše najednou: ujít 10 tisíc kroků denně, vypít pět litrů vody, dvoufázově trénovat, spát devět hodin, nepít alkohol, otužovat se, meditovat a tak dále. Vyberte si jednu věc a dejte tomu čas. Nejjednodušší je začít cvičit, ideálně nějak organizovaně, třeba ve skupině pod dohledem trenéra. Často to vede k tomu, že když už se hýbete, snížíte konzumaci alkoholu a pak začnete víc přemýšlet nad tím, co jíte. 3. NETRESTEJTE SE ZA PROHŘEŠKY

Nikdo není svatý. Důležité je si po propité noci říct: "O. K., stalo se, zítra jdu zase cvičit." Počítá se dlouhodobý průměr, ne to, jak moc zdravému životnímu stylu dáte v krátkodobém období. Pro Michala Vrátného bylo motivací ke změně životního stylu znechucení stavem, do jakého se mu podařilo dostat. Foto: HN – Libor Fojtík

"Jednou takhle v neděli jsem se rozhodl, že už to tak nechci. Vyházel jsem z lednice veškeré nezdravé jídlo a od pondělí začal každé ráno běhat, chodit do posilovny a dělat bojové sporty. Omezil jsem alkohol a začal jsem jíst to, co jsem v té době považoval za zdravé," líčí Vrátný.

Dostatečnou motivací mu přitom bylo znechucení stavem, do jakého se mu předtím podařilo dostat. Navíc je zvyklý buď věci dělat na sto procent, nebo vůbec. Všechny informace si hledal sám a hodně experimentoval.

"Kvůli tomu to všechno trvalo dost dlouho a nadělal jsem při tom spoustu chyb. Dnes už vím, že takhle radikální změna není zrovna dobrý přístup. Po sedmi měsících bez cukru jsem si dal koláč a udělalo se mi strašně zle. A řekl jsem si, že nechci mít tělo, které není schopné zpracovat obyčejný koláč. Ono máloco je dobré nebo špatné, jde hlavně o dávku," říká dnes úspěšný trenér.

Chuť vykašlat se na veškerou svou snahu měl každé ráno, když mu v půl šesté zvonil budík a obouval se do bot na běhání. Překonávat sám sebe mu pomáhaly tři věci: návyk, krátkodobý horizont a myšlenka na to, jak se bude cítit potom.

"Nesoustředil jsem se na konkrétní cíle, ale na proces. Místo abych si předsevzal, že do března shodím 10 kilo, radši jsem se rozhodl, že budu každý den půl hodiny cvičit. Neměl jsem žádný cíl za spoustu měsíců, ale mou metou byl zítřejší trénink a další den zase a znovu. A když se mi třeba nechtělo, představil jsem si, jak se budu cítit večer. Jestli budu mít radost, že jsem na trénink šel, nebo výčitky, že jsem se na to vykašlal," přibližuje svou strategii Vrátný.

Na začátku mu také pomáhaly drobné krůčky. Stávalo se mu například, že seděl v obývacím pokoji u seriálu a byl líný trénovat. Tak si řekl, že se alespoň převlékne do tepláků. A ve chvíli, kdy už byl ve sportovním, odhodlal se dát si 10 dřepů. A když už udělal dřepy, rovnou odcvičil celý trénink.

Dnes se snaží každý den ujít kolem 10 kilometrů. "Pomáhá mi to čistit si hlavu. Většinou mě při tom napadají dobré nápady anebo poslouchám podcasty," popisuje Vrátný. Dbá rovněž na dostatečný a kvalitní spánek. Brzy vstává i chodí spát.

Zároveň omezuje čas strávený u obrazovky, ať už počítače, mobilu nebo televize, zejména v ranních a večerních hodinách. "Sezení a koukání do displeje považuji za jedny z největších ničitelů těla," podotýká Vrátný.

Tři rady Simony Cahlové 1. PŘEDSTAVTE SI SEBE V CÍLI

Pokud se chcete cítit a vypadat dobře, neohlížejte se na to, co vám říkají ostatní, a jděte si za svým cílem. 2. NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC ODBORNÍKA

Správný kouč vám pomůže, poradí a podpoří vás. Navíc vám nastaví takový příjem jídla, jaký máte mít. Pokud se do toho dáte sami, budete mít tendenci přehánět. Budete držet hladovky, nastavíte si až moc nízký kalorický příjem a do toho budete cvičit do úmoru. To není zdravé ani pro tělo, ani pro psychiku. Nemluvě o tom, že takový životní styl není dlouhodobě udržitelný. Většinou to pak vzdáte a vrátíte se k původnímu životnímu stylu, protože si budete myslet, že to jinak nejde. 3. ZAČNĚTE PRAVIDELNÝM POHYBEM

Zkuste třeba pravidelné procházky nebo skupinové lekce. Budete mezi lidmi, na čerstvém vzduchu a nejenže uděláte něco pro sebe, ale přijdete na jiné myšlenky a budete mít skvělý pocit, že jste pro sebe něco udělali. Simona Cahlová v osmnácti letech vážila 100 kilogramů. V tu chvíli se rozhodla, že obrátí svůj životní styl naruby. Začala se stravovat zdravě a cvičit. Výrazně zhubla, zúčastnila se závodu v bikiny fitness a dnes se živí jako výživová poradkyně. Foto: archiv Simony Cahlové

Zkraje ledna také přestal zcela pít alkohol a abstinovat chce vydržet alespoň do září. "A pak samozřejmě trénuji, sportuji a hlídám si, co jím. Ale důležité také je se na to čas od času plánovaně úplně vykašlat," říká Vrátný, který si na zdravém životním stylu postavil i své podnikání.

Postupně opustil studium a práci v IT a stal se instruktorem bojového umění krav maga. Díky tomu se seznámil se cvičením s kettlebellem a v roce 2012 si založil vlastní tělocvičnu, která se na tento druh cvičení specializovala. Dnes jich má pět: dvě v Praze a po jedné v Berouně, Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích.

Z "metráčka" výživovou poradkyní

Před 10 lety bylo největším zájmem Simony Cahlové ležení u televize a pojídání pizzy a brambůrků. Nedělala žádný sport ani jiný pohyb. Stále tloustla a byla z toho nešťastná. Zlom nastal, až když ručička váhy ukázala 100 kilo. V tu chvíli se rozhodla obrátit svůj život naruby. Dnes bloguje o zdravém životním stylu a pomáhá dalším lidem, kteří se chtějí zbavit nadbytečných kil.

Její postava ji trápila dlouho, stejně tak jako kritické poznámky okolí. Když jí ale známí řekli, že by se sebou měla něco dělat, účinek byl opačný − z lítosti se přejídala víc a víc. "Měřím 165 centimetrů, a když jsem vážila 80 kilo, říkala jsem si, že to se mnou ještě není tak strašné. Nehlídala jsem se a užívala si svůj pohodlný život s televizí, sladkostmi a mastným jídlem. Až jednou jsem se odhodlala a stoupla si na váhu. Zmíněná stovka mě dostala a řekla jsem si dost," vypráví dnes 28letá Cahlová.

Naordinovala si tvrdou dietu a denní běh na eliptickém trenažéru. Neustále ale čelila narážkám okolí. "Když jsem se jako metráček dala na hubnutí, nikdo nevěřil, že to zvládnu," líčí blogerka. Nenechala se ale odradit a postupně sama zhubla na 75 kilo. S dalším úbytkem váhy jí pomáhal jídelníček od výživového poradce.

Motivovala ji vidina výsledku a dobrý pocit. "Když se cítíte skvěle, nemáte důvod se vracet zpět. Už si ani nedovedu představit, že bych si nešla zacvičit a nechystala si pravidelně výživné jídlo," popisuje Cahlová, která se snaží být celkově aktivní. Vedle cvičení ráda chodí na výlety s přítelem do přírody nebo jezdí na kole či bruslích.

Vaří zdravě a chystá si jídlo do krabiček, ale snaží se k tomu přistupovat rozumně. "Byly doby, kdy jsem odmítala jíst v restauraci nebo jinde mimo domov, protože jsem nevěděla, kolik má jaký pokrm kalorií nebo jestli v něm není moc cukru. Jsem ráda, že už mám všechny tyhle pokusy za sebou a s radostí si vychutnám třeba nálož sushi nebo vynikající cheesecake. Hlavní pro mě je užívat si život a nebýt ničím omezovaná," říká blogerka.