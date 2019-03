Od zvláštního zpravodaje z Bratislavy - Až opadne vzrušení, že si Slovensko zvolilo první prezidentku, budou se Slováci muset podívat na to, co se s jejich zemí bude dít dál. Budoucí hlava státu Zuzana Čaputová už v povolební noci naznačila jednu konkrétní věc, která jí připadá důležitá: volba generálního prokurátora příští rok. Vzhledem k tomu, že si jako ústřední téma své kampaně zvolila návrat důvěry Slováků ve spravedlnost, to pro ni bude nejspíš klíčové. Podobně jako doplnění Ústavního soudu, který je nyní neúplný, a nemůže se proto usnášet.