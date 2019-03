Krize koalice. Tak se vyjádřil šéf TOP 09 Jiří Pospíšil k výroku pražského primátora Zdeňka Hřiba, že by Praha měla zjistit pomocí elektroměrů, kolik je zde prázdných bytů. A protože Praha řeší bytovou krizi, dalším krokem by mohlo být uvalení speciální daně na takový byt. Sice by si to žádalo kompletní změnu legislativy a ani není úplně jasné, jak moc dlouhá "odstávka" elektřiny by si definice prázdného bytu vyžadovala, je vcelku jasné, že ne všichni v pražské koalici jsou s podobným návrhem srozuměni. V zásadě je to pro TOP 09 nepřijatelným návrhem do soukromí.

Ve skutečnosti vůbec není špatné zjistit, kolik je v Praze prázdných bytů. A není ani potřeba se specializovat pouze na investiční byty, které si pořizují cizinci a tím podle mínění mnoha českých politiků i běžných občanů táhnou ceny vzhůru. Třeba v červenci 2017 vyšla na serveru Prazdnedomy.cz statistika, z níž vyplynulo, že je v Praze 1646 prázdných objektů a to včetně těch, které se nacházejí v nejdražších a nejzajímavějších oblastech typu Starého Města či Hradčan. Pokud by byly obyvatelné, podle tehdejších odhadů by se bytový fond okamžitě zvětšil o 6,5 tisíce bytů.

Loni v létě pak vyšla analýza, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ta poukázala, že samotné město má ve vlastnictví na devatenáct set prázdných bytů. To, že jejich opravě a uvedení do "provozu" brání nedostatek peněz, se dá pochopit. Podstatně méně pochopitelné je už to, že byty jsou sice města, ale většinu z nich spravují městské části a magistrát jim prý nemůže mluvit do toho, jak s nimi mají nakládat. Jednoduše shrnuto, prázdné byty by byly, ale nikdo nemá žádnou velkou chuť s nimi něco dělat. Spíš než zjišťovat, kdo kde bydlí či nebydlí, by si mělo město úplně nejdřív říci, co vlastně bude dělat se svým majetkem.

Druhým krokem je pak nějaká regulace (pomocí daní, úprav smluv apod.) neboli podle českých konzervativců nepřípustné zasahování do majetku cizích. Ve skutečnosti je v rámci Evropy ojedinělá, nikoliv přísná regulace, ale naopak velmi volná pravidla českého nájemního trhu. A protože bytovou krizi neřeší pouze Praha, ale v podstatě všechna velká města − Berlínem počínaje a Londýnem konče −, řada zemí regulaci nájemního bydlení dál zpřísňuje. Třeba Německo, které má dlouhodobě regulovaný trh s nájemním bydlením, letos ještě víc zpřísnilo podmínky, za jakých majitel může zvýšit nájemné. Navíc, když se nájemníkovi postup majitele bytu nezdá, může se obrátit na příslušný místní úřad, který zastupuje nájemníky.