Napsat vítězný projev umí prakticky každý zkušenější politik nebo pracovník tiskového odboru. Záleží pak jenom na velikosti vlastního ega, jak moc se v něm projeví nadhled a velkorysost, nebo naopak opojení nově získanou mocí. Napsat a pak přesvědčivě říct projev uznávající prohru je mnohem složitější disciplína. Musíte polknout ego a gratulovat někomu, proti komu jste intenzivně bojovali. A nesmíte u toho znít tak, že byste mu nejradši podpálili auto a jeho rodinu vyhnali do exilu.

Koho si rozhodně nebrat za vzor?

Příklad první. "Očekáváte, že jako předseda druhé nejúspěšnější strany přiznám volební porážku a podám ruku vítězům. To bych normálně udělal, ale takovéto gesto dělat nebudu. (…) Cítím povinnost oznámit, že demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948, snad jen s rozdílem, že hrozí modrá totalita." Pamatujete? Tak se po prohraných volbách v roce 2006 rozohnil tehdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. V expresivním projevu vylíčil údajné spiknutí médií s opozicí a sáhl k vyhroceným příměrům a výrazům. Později se za své vystoupení omluvil.

Příklad druhý. "Věřil jsem, že poté, co jsem se očistil z účelových obvinění, se budu moci do politiky vrátit. Nestalo se tak. A rozhodli jste o tom vy, voliči. (…) Za senátora si Zdeňka Brože vybraly vaše hlasy. Máte, co jste chtěli. Byla to vaše volba. S jejími výsledky budete žít celých šest let vy." To jsou slova někdejšího předsedy sněmovny Miloslava Vlčka, rovněž v barvách ČSSD. V roce 2012 prohrál senátní volby a krátce po sečtení výsledků to na svém webu nandal všem, kteří si dovolili hlasovat jinak. Teprve když vztek přestal cloumat jeho majestátem, vydal o něco klidnější tiskovou zprávu.

Příklad třetí. "Lidsky se mě to dotklo, protože si myslím, že nedělám pro ODS špatnou práci. ODS tím dává najevo, že stále rozhodují mocenské praktiky, a nikoli kvalita a výsledky jednotlivých kandidátů. (…) Uvidíme, zda při volbách do výkonné rady bude pokračovat Pospíšilova zabijačka a nebudu zvolen ani tam. Je mi to líto. Těžko se dá racionálně zdůvodnit, proč končí lidé, kteří tvoří tváře ODS, jako jsem já nebo Miroslava Němcová," svěřil se novinářům v roce 2014 Jiří Pospíšil, když se nestal místopředsedou ODS. Stranu pak opustil se slovy, že nehodlá zakládat nový subjekt ani přeběhnout do jiné strany. Krátce poté kandidoval do Evropského parlamentu v barvách TOP 09.