Podle radikálních odpůrců Evropské unie v britském parlamentu vyjednala premiérka Theresa Mayová s EU dohodu o podobě brexitu, která je ve skutečnosti parodií na vystoupení z osmadvacítky. "Je to zrada brexitu," prohlásil poslanec za vládní konzervativní stranu Steve Baker, člen vedení skupiny konzervativců, kteří si přejí co nejtvrdší "rozvod" s unií. Téměř tři desítky podobně naladěných konzervativců hlasovaly v pátek opět proti své vlastní premiérce a její dohodu v parlamentu potopily. Teď se jim může stát, že většina Dolní sněmovny vytvoří z jejich pohledu ještě mnohem horší podobu brexitu a oni budou jen přihlížet.

Dnes budou poslanci hlasovat o variantách budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a unií. Dohoda vyjednaná Mayovou počítá s tím, že Londýn odejde nejen z EU, ale i z evropského jednotného trhu a celní unie. Členem celní unie by Británie mohla zůstat jen za mimořádných okolností a na omezenou dobu − a to v tom případě, že by se nenašla jiná cesta, jak zabránit nutnosti obnovení hraničních přechodů mezi Irskem, které zůstává v EU, a Severním Irskem, jež jako součást Spojeného království odchází.

Právě kvůli tomu radikální zastánci brexitu původní smlouvu s Bruselem odmítají. Už dnes ale parlament může schválit návrh, aby Británie zůstala členem celní unie natrvalo. V tom případě by měla, stejně jako dosud, s EU společnou obchodní politiku. Nemohla by tedy uzavírat vlastní dohody o volném obchodu s jinými státy světa.

Setrvání v celní unii podporují opoziční labouristé. Ruku pro něj nejspíš zvedne i část konzervativců. Spolu by mohli dát dohromady většinu hlasů. Poslanci nejspíš budou hlasovat i o dalších možnostech, například o vyhlášení nového referenda o setrvání v EU. Největší šanci ale má právě návrh na britské členství v evropské celní unii.

"Vláda žádné řešení nemá. Je na nás, abychom našli alternativu," prohlásil konzervativní poslanec Dominic Grieve, jeden ze zastánců toho, aby řešení podoby brexitu vzal do rukou parlament.