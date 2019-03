KDU-ČSL je boží, prohlásil při představování nového stranického vedení čerstvý předseda Marek Výborný. Mluvila z něj euforie z nového začátku. Lidovci se rozhodli pro změnu, která je v poměrech konzervativní strany překvapivě razantní. Kromě nového předsedy, který se nemůže pochlubit zkušenostmi z "velké politiky", mají i obměněné vedení. Tři místopředsedové pocházejí z komunální politiky, první místopředsedkyní je dosud málo známá senátorka Šárka Jelínková. Ze "staré gardy" zůstal jen předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek.

U lidovců převládla poptávka po změně. Strana stagnuje, preference se pohybují kolem pěti procent a delegáti se upnuli k tomu, co slíbil Marek Výborný. Tedy že KDU má na víc, že se nemusí s nikým spojovat, sama má na to, aby ve volbách získala 10 procent. Jenže nejen strach, ale i naděje má velké oči. Výborný mluví o tom, že chce integrovat "konzervativní proevropské síly". Kromě lidovců v Česku nic takového v podstatě neexistuje. S několika straničkami typu Koruna česká, se kterými se lidovci domluvili pro evropské volby, díru do světa neudělají.