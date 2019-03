Strakonický výrobce funkčního oblečení Moira se stále více prosazuje ve zbrojařském průmyslu. O tenká balistická trička, která Moira vyvíjí pro českou zbrojařskou firmu 4M Systems, projevila zájem řada bezpečnostních sborů po celém světě včetně americké FBI. Kupují si je ale i běžní lidé z celé Evropy.

Tričko pod oblečením nelze téměř rozpoznat, přičemž jeho balistická vložka chrání policisty či vojáky proti střelám z krátkých palných zbraní. Nově je možné si triko koupit i s vložkou, která zabrání propíchnutí nožem. "Je to novinka na vyžádání zákazníků," říká výkonná ředitelka Moiry Marcela Vlčková. "Měla jsem řadu telefonátů od soukromých osob například ze Švédska. Říkaly mi, že něco takového potřebují, aby se cítily bezpečně, třeba když se večer vracejí z práce," dodává.

Podle Vlčkové je o trička zájem i v dalších evropských zemích. Rodiče je prý kupují svým dětem, aby je nosily, třeba když se jdou večer bavit do baru. Počet útoků nožem zejména na mladé lidi roste třeba ve Velké Británii. Podle údajů britského zdravotního systému přibylo za posledních pět let dětí a mladých lidí do 16 let ošetřených s bodnými zraněními téměř o sto procent.

Běžní lidé už tvoří asi pětinu všech zákazníků, kteří si balistická trička od Moiry a 4M Systems kupují. Zbytek tvoří ozbrojené složky z celého světa. V současnosti je testuje třeba thajský policejní sbor. "Věřím, že to dobře dopadne a ještě letos proběhne objednávka," říká Vlčková. Dříve si balistická trička objednala třeba kolumbijská protidrogová jednotka Gaula.