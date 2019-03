Bývalý šéf Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Martin Janeček se nemusí obávat, že by kvůli kauze odměňování berních úředníků za doměřenou daň přišel o kariéru u finanční správy. Podle jeho nástupkyně Tatjany Richterové k Janečkově odvolání z místa krajského ředitele v Českých Budějovicích nejsou důvody.

Janeček údajně předával nepravdivé informace ministryni financí Aleně Schillerové, která navíc označila jeho rozhodnutí vyplácet úředníkům odměny za doměřenou daň za hloupé. Podle Richterové je Janečkovo setrvání v úřadu v souladu se zákonem o státní službě. "To, jak rozhodl, bylo opravdu hloupé rozhodnutí, ale nemá souvislost s tím, že by měl být odvolán," míní Richterová. Janeček na dotaz ohledně svého dalšího působení ve finanční správě nereagoval.

Jako šéf GFŘ v roce 2016 Janeček rozeslal na finanční ředitelství interní pokyn, aby úředníci dostávali od svých šéfů přísliby prémií, pokud ve zvolené firmě zvýší částku k daňovému odvodu tím, že neuznají daňové zvýhodnění na vývoj a výzkum. Tato doměřená daň dosahovala milionových částek, za jednu kontrolu mohl dostat úředník i desetitisíce korun.

Že by se něco takového dělo, označovala Schillerová za lež. Až poté, co HN přinesly důkazy, že úředníci byli k doměření daně skutečně finančně motivováni, to ministryně přiznala a za viníka označila Janečka. Údajně ji informoval, že takové odměny se nevyplácejí. "Mám to písemně," řekla v únoru před poslanci rozpočtového výboru. Janeček v minulosti uvedl, že nikomu nelhal, dál to rozvádět nechtěl.