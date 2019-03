Vyšší poplatky za pohotovost, možnost připlatit si za lepší protézu nebo zpoplatnění stravy v nemocnicích. To všechno jsou návrhy, jak poslanci chtějí dostat do zdravotnictví více peněz. Rozšíření plateb by přivítali i členové vládního hnutí ANO. Jeho ministr, nestraník Adam Vojtěch, však argumentuje, že vládní program se zvyšováním spoluúčasti pacientů nepočítá.