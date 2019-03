V bestselleru Start­-up Nation, který před lety představil Izrael jako zemi s mimořádnými podmínkami pro technologické inovace, se jméno Jonathan Medved objevuje hned několikrát. Medved je "venture capitalist" − investor z oblasti takzvaného rizikového kapitálu. Dává peníze do nadějných technologických firem na jejich úplném začátku a doufá, že jejich projekty nakonec uspějí a přinesou v budoucnosti zhodnocení − po prodeji na burze nebo strategickému vlastníkovi.

HN: Proč se podle vás Izraeli daří být dobrou základnou pro technologické inovace?

Je zde dlouhá tradice překlápění prokletí na požehnání. Prokletí například je, že nemáme vodu. Požehnání ale je, že jsme světovým lídrem v odsolování nebo jsme vynalezli reverzní osmózu (účinný systém na čištění vody, pozn. red.). Máme kapkové zavlažování. Vodu umíme recyklovat lépe než jakákoli jiná země. Další prokletí je, že posíláme naše děti do armády, kde riskují životy. Ale je to požehnání v tom smyslu, že se nakonec učí zodpovědnosti, vedení týmů, službě a také mohou pracovat s úžasnou technologií.

Nebo další prokletí. V Izraeli není skoro žádný trh, devět milionů lidí, to je nic. Ale je to požehnání, protože to naše podnikatele nutí myslet na globální trh. Nedávno jsem potkal jednoho brazilského podnikatele a přišla řeč na to, kolik mají tiskových materiálů v angličtině. Odpověď byla: Nic. Nepotřebujeme prodávat ve světě, máme dvě stě deset milionů obyvatel. Tenhle přístup může vytvořit zajímavou firmu na brazilské poměry, ale ne světového lídra. Když chcete vytvořit firmy jako CheckPoint nebo SodaStream, musíte myslet globálně.

Jonathan Medved (63) Jon Medved je už léta neúnavným propagátorem úspěchů izraelské start­upové scény. Ve svých prezentacích pro investory nebo novináře rád připomíná, že kdyby se Izrael inspiroval marketingovou kampaní "Intel Inside", zdůrazňující všudypřítomnost čipů společnosti Intel, mohl by klidně používat obdobnou nálepku – "Israel Inside". Takové nálepky by byly téměř na všem technologickém, co dnes lidé používají.

Se společníky založil v roce 1995 firmu Israel Seed Partners a byl v investování do startupů průkopníkem. Jeho portfoliem prošly firmy jako Shopping.com, kterou posléze koupila eBay, nebo Answers.com, jež to dokonce dotáhla až na burzu Nasdaq v USA.

V roce 2013 založil internetovou platformu OurCrowd, která umožňuje i drobné investice do téměř 200 izraelských start­-upů a několika oborově zaměřených fondů. Investice do mladých firem je možná už od 10 tisíc dolarů (229 tisíc korun). Platforma OurCrowd vybrala od investorů od svého vzniku celkem miliardu dolarů, která šla do 170 firem.

HN: Nejde ale také o to, že Izrael má podle statistik velmi vzdělanou populaci?

Když nemáte přírodní zdroje, musíte se soustředit na lidské zdroje. Počet nositelů Nobelovy ceny na počet obyvatel je u nás největší na světě. Také máme největší podíl výdajů na vědu a výzkum k HDP.

HN: Ve svých prezentacích ukazujete statistiku dokládající, že investice do firem v Izraeli netlumí ani válečné situace. Čím to?

Jsou národy, které by nás chtěly zlikvidovat. To je prostě naše každodenní realita. Je to jistě prokletí, ale také je to požehnání, nutí nás to myslet na to, jak je život cenný. Když si připíjíme, říkáme "Na život!". To znamená: žijme teď, udělejme si život co možná nejlepší a dlouhý. Jsme sedmí na světě v průměrné délce života a ze všech OECD zemí máme nejvyšší porodnost. To není proto, že nevíme, co to je antikoncepce. Je to proto, že věříme v budoucnost. Taky se nebojíme riskovat. Když rozjíždíte firmu, riskujete. A když to nevyjde, zkusíme to znovu, protože šance, že podruhé se to už povede, je pak vyšší.