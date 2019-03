Být úspěšný v zaměstnání a zároveň mít dostatek času na svoji rodinu, zájmy i sám na sebe je sen spousty lidí. Pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem se často používá anglický termín "work­-life balance". Odborníci, stejně jako lidé z praxe se ale shodují, že význam tohoto slovního spojení se postupně vyprazdňuje, protože neobsahuje žádné konkrétní řešení, a stává se z něj jen další fráze. "Každý teď hlásí, jak je důležité najít balanc mezi životem a prací. To je sice moc pěkné, ale jak toho docílím, když jsem denně zavalen povinnostmi? Ty přece musím splnit a až poté se bavit. A té práce bývá mnohem více, zatímco prostoru na odpočinek ubývá," říká podnikatel ve stavebnictví Milan Dobeš. Spíše než se upnout na toto sousloví je klíčem k úspěšnému vybalancování obou složek života zaměřit se na konkrétní praktické kroky.

"Začněte tím, že se nad situací zamyslíte. Důsledky jsou mnohem vážnější, než si většina z nás uvědomuje," komentuje přepracovanost a nedostatek volného času manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Na přesah pracovních povinností do osobního volna podle něj může mít vliv třeba obava zaměstnance, že přijde o místo, pokud ihned nesplní všechny úkoly. Problémy mohou pramenit i z nedostatku síly vzepřít se nadřízenému a prosadit své zájmy. Stejně tak je ale často na vině obyčejně špatná organizace času. "Zaměstnanec dohání nesplněné úkoly po večerech, víkendech a na dovolené. K tomuto přetížení může dojít buď z vlastní neefektivity, anebo ze špatné organizace práce ze strany šéfa," vysvětluje Halbrštát.

S tím se úzce pojí skutečnost, že v pracovní době lidé řeší spoustu svých osobních záležitostí. Obíhají úřady kvůli tomu, že po práci by již měly zavřeno, vyřizují telefonáty osobního rázu, a ztrácí tak čas na práci. Podle průzkumu společnosti myTimi, která pomáhá zaneprázdněným pracovníkům vyřizovat jejich povinnosti, řeší své osobní záležitosti alespoň jeden den v týdnu téměř dvě třetiny zaměstnanců, 25 procent dokonce každý den. "Tím si výrazně zhoršují pozornost pro plnění úkolů," vysvětluje zakladatel myTimi Jan Skovajsa.

Stihnout úspěšně vše v pracovní době se tak mění v těžký úkol. Pozitivní změnu ale mohou přinést i drobné návyky. Pravidlo, které se dlouhodobě vyplácí, je řešit nejtěžší úkoly jako první. Odkládáním před nimi člověk neuteče a s přibývajícími hodinami na ně bude mít stále méně energie. To samé platí o vyhrazení si času na komunikaci. "Příchozí poštu proto zběžně prohlédněte a odpovídejte dle priorit. Maily, které lze vyřídit do dvou minut, řešte okamžitě, zbytek si rozplánujte," doporučuje Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas. V neposlední řadě je důležité si dát pozor na prokrastinaci − odkládání úkolů. Průzkum myTimi odhalil, že pouze osm procent zaměstnanců se plně věnuje své práci. Většina z nich navíc patří do kategorie padesátníků, naopak nejroztěkanější jsou lidé z generace do 30 let.