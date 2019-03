První pohádkové příběhy začala Pavla Soletka Krátká psát během mateřské dovolené. Přišlo jí škoda, aby skončily "v šuplíku", rozhodla se tedy, že je zkusí vydat knižně. Kamarádka Marie Snášelová Štorková k jejímu vyprávění o putování kouzelného pavoučka Vincka po různých světových zemích doplnila ilustrace. Dál už to ale tak snadné nebylo. Dvojice podnikatelek oslovila s příběhem řadu nakladatelství. Pokaždé však přišla negativní odpověď. "Byly jsme z toho zklamané, ale pak jsme si řekly, že vlastně nikoho nepotřebujeme," říká Krátká v kavárně ve středočeských Dobřichovicích. V obci nedaleko brdských lesů s manželem vychovává dvě děti.

Obě mladé ženy se tedy rozhodly pustit se do vydání knihy na vlastní pěst. Přátelé jim pomohli s grafikou, korekturou, a dokonce i s tiskem. Vydání knížky stálo nakonec zhruba 180 tisíc korun, které se autorkám podařilo vybrat především pomocí crowdfundingu. Kniha, již Krátká pojmenovala Pohrátky, vyšla v nákladu dva tisíce kusů. Ačkoliv se dostala jen do několika málo knihkupectví, vyprodala se za necelý rok. Část knih udala přes e-shop, většinu pak během seminářů ve školách. Obě ženy proto nechaly vytisknout další dva tisíce knih a i ty už jsou dnes téměř vyprodány. "Bereme to jako úspěch − některé dětské knihy u menších nakladatelů vycházejí v nákladu 500 kusů," uvádí Krátká.

Přivést děti ke knihám

Do této chvíle spisovatelka vydala celkem tři pohádkové příběhy, jednu navíc v podobě audioknihy, kterou namluvili herci Jiří Lábus a Bára Hrzánová. Spolu s Marií Snášelovou Štorkovou objíždějí mateřské a základní školy a během besed se snaží děti přivést od mobilních telefonů a tabletů k četbě. Přibližují jim například, jaké profese jsou potřeba k tomu, aby kniha vznikla, nebo jak funguje tiskařský stroj. "Děti přestávají číst, přitom se učíme pomocí vztahů, což technologie nikdy nemohou nahradit," míní Krátká. "Na dětech je to pak znát, mají horší slovní zásobu, později začínají mluvit a často ani nechtějí psát rukou," dodává. Byla by ráda, kdyby rodiče svým dětem víc četli. Proto své knihy píše tak, aby oslovily děti i dospělé: po každé kapitole následuje návodný text pro rodiče, jak si mohou s potomky o tématu promluvit.

Úspěšné byly i další vydané pohádky. Přesto podnikatelka přiznává, že uživit se psaním knih není snadné. "První polovinu loňského roku jsem měla úplnou depresi a říkala jsem si, že to už pověsím na hřebík," říká Krátká. "Teď už to zase jde, ale záleží na konkrétním měsíci," dodává s tím, že největší tržby má tradičně před Vánoci. V hlavě právě nosí nápad na napsání dětské čítanky. "Vzhledem k tomu, že je to první kniha, s níž přijde dítě do kontaktu, jsou současné čítanky dost nudné a celkově neestetické," tvrdí.