Fenomén oligarchů vznikl v Rusku, po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 nejbohatší nástupnické republice. V divokých 90. letech získala skupina několika desítek mužů s nejostřejšími lokty obrovský majetek i vliv na stát. Po nástupu Vladimira Putina do prezidentského křesla na přelomu tisíciletí tito lidé dostali jasnou nabídku: mohou si nechat své majetky, výměnou ale musí nejen přestat zasahovat do politiky, ale také se od nich očekávají projevy "sociální odpovědnosti" při financování důležitých projektů pro Kreml.

Jediný, kdo Putinovu nabídku odmítl, byl ropný oligarcha Michail Chodorkovskij. Následně dostal příležitost o svém rozhodnutí přemýšlet deset let v trestních táborech. "Vladimire Vladimiroviči, státní úředníci berou milionové úplatky. Setkali jsme se s tím při privatizaci ropné společnosti Severnaja něfť," řekl Chodorkovskij v únoru 2003 na setkání s ruským prezidentem v televizním přenosu. Ruský prezident ho na oplátku obvinil z neplacení daní a dalších prohřešků.

Z pohledu Vladimira Putina byl ovšem Chodorkovskij ten poslední, kdo by měl privatizace zpochybňovat. Ropnou společnost Jukos, hlavní zdroj svého majetku, získal Chodorkovskij v roce 1995 v rámci krajně pochybných zálohových aukcí. V nich oligarchové získali ty nejlukrativnější státní podniky prakticky zdarma. To by samo o sobě Michailu Chodorkovskému trestní stíhání nepřineslo. Jenže mladý oligarcha porušoval zákaz ovlivňování politiky a financoval nejen liberální Svaz pravicových sil, ale i komunistickou stranu.

Později se přiznal, že přemýšlel o tom, že by se stal premiérem. Ba co hůř, Chodorkovskij se snažil vybudovat obří mezinárodní ropnou společnost, ve které by měl podíl některý ze světových ropných gigantů typu ExxonMobilu. Dokonce zvažoval vybudování vlastního ropovodu do Číny. Pro Vladimira Putina, který zastává myšlenku, že nerostné bohatství a jeho export musí být kontrolovány státem, to byla poslední kapka.