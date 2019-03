Nízkonákladová letecká společnost Wow Air, která vlastní jedenáct letadel, ve čtvrtek oznámila, že končí. Islandské aerolinky se dlouhodobě potýkaly s nedostatkem peněz a námluvy s investory, kteří by firmu zachránili, nakonec skončily nezdarem. Jde už o dvanáctý krach evropské aerolinky za poslední rok.

Aerolinka na začátku týdne zrušila některé lety. Vedení firmy jednalo o záchraně se společností Indigo Partners nebo Icelandair Group. Oba podniky však o investici ztratily zájem. Krach Wow Air se dotkne desítek tisíc cestujících. Aerolinka provozovala linky mezi Islandem a Evropou. Její letadla létala také do Kanady nebo Spojených států. Společnost v loňském roce přepravila 3,5 milionu pasažérů, což bylo o čtvrtinu více než v roce 2017.

Infografika Infografika Největší evropské nízkonákladovky

V Evropě se v poslední době dostala do problémů řada dalších nízkonákladových aerolinek. Důvodem je zejména fakt, že nabídka letů převyšuje poptávku, v důsledku čehož klesají ceny letenek. Například v únoru se do insolvence dostala německá společnost Germania. Za poslední rok skončily také belgické aerolinky VLM nebo norská společnost Primera Air. "Svědčí to o tom, že nízkonákladové společnosti udělaly chybu, když se pustily do prudké expanze. Výsledkem je nadbytek sedadel na kratších spojích," komentovala situaci investiční skupina AJ Bell.

Nedaří se ani největšímu nízkonákladovému dopravci v Evropě, společnosti Ryanair. Irská firma vykázala v třetím kvartálu finančního roku, který skončil loni v prosinci, čistou ztrátu 19,6 milionu eur. Ve stejném období o rok dříve přitom Ryanair vydělal 106 milionů eur. Podobně je na tom také evropská trojka mezi low cost dopravci − společnost Eurowings. I když aerolinky loni přepravily o 18 procent více cestujících, propadly se do ztráty 231 milionů eur. O rok dříve Eurowings vydělaly 60 milionů liber.