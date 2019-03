Byl jednou jeden hipster a ten se rozhodl, že bude samostatný a že si udělá cheeseburger ze zcela vlastních zdrojů. Trvalo mu to přes dva roky.

Inu, začneme obilím. To máte rok, nepočítám-li kultivaci samotného pole. Pak rajčata a cibule, okurka, to by neměl být problém. U toho všeho počítám, že si hipster nářadí pořídí v obchodě, protože vyrobit samostatně takovou motyku nebo si sám vyšlechtit semena by trvalo už příliš dlouho. Zároveň počítám, že know-how si mladík zjistí na internetu. Kdyby se chtěl sám naučit kultivovat pole, nemluvě o šlechtění, na základě svých vlastních zkušeností, možná by se cheeseburgeru dočkali až jeho potomci o několik generací později. Každopádně obilí je třeba nejen vypěstovat, ale sklidit, umlít a upéct. A ještě jsem zapomněl na další sazenicový řádek vašeho cheeseburgerového imperativu: je také třeba vypěstovat hlávku salátu, který do burgeru rozhodně patří.

Vyrobit kečup z rajčat a případnou majonézu by neměl být problém, ale je třeba odchovat slepice a vyrobit olej. Nic z toho není nepřekonatelná potíž, jen to zabere dost času, kapitálu, místa i námahy. Dobrá zpráva je, že se nám olej bude koneckonců hodit i na pozdější smažení mletého masa. Smažit by se dalo i na přepuštěném másle, které by si hipster mohl vyrobit tlučením smetany, kterou by posbíral z mléka, jež nadojil. Opět předpokládám, že po našem samozásobitelném hipsterovi nebudeme chtít, aby si vyrobil vlastní vědro a další nástroje.

Dobře, ale to jsme zatím jen u housky a oblohy. Ta středová komponenta cheeseburgeru se skládá z mletého hovězího, bude tedy třeba sehnat či chovat krávu nebo býčka. Předpokládám, že to bude kráva, protože ta se nám rovnou hodí k výrobě mléka, které je třeba k výrobě onoho sýru, který se má jednoho krásného dne uvelebit na mletém hovězím mezi dvěma bulkami vlastnoručně upečeného pečiva. Proces výroby sýru je náročný, a pokud budeme navíc trvat konkrétně na chuti čedaru, mohu jen popřát hodně štěstí. A trpělivosti. A času. Nemluvě o zkušenostech.