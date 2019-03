Poslání půlmetrového balíku z Chebu například do Těšína vyjde dnes u České pošty na 119 korun. Poslat identický balík přes stejnou instituci z Chebu do 10 kilometrů vzdáleného německého Waldsassenu stojí v nejekonomičtější variantě 578 korun. Podobně například služba Zásilkovna nabízí tuzemské balíkové služby u pětikilového balíku od 49 korun, do sousedního Německa vyjde poštovné více než čtyřikrát dráž. Pětikilová zásilka vyjde na 204 korun.

To je podle Evropské komise neúměrný rozdíl, který neodpovídá vynaloženým nákladům. Na takové disproporce v poštovném se podle chystané novely poštovního zákona zaměří Český telekomunikační úřad (ČTÚ), pod nějž kontrola poštovních služeb spadá, a nově i Česká obchodní inspekce (ČOI). Na vládu míří úprava z dílny ministerstva průmyslu a obchodu v podobě takzvaného adaptačního zákona. Ten chce poplatek za dodávku balíku přes hranice dostat více pod kontrolu.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) několikanásobné rozdíly v cenách za dodávání přeshraničních a vnitrostátních zásilek neodpovídají skutečným nákladům na dopravu balíku do rukou adresáta. Chystaná novela bude českou verzí k evropskému nařízení z dubna loňského roku. "Usiluje o efektivnější, důvěryhodnější a cenově dostupnější on­-line obchodování," stojí v návrhu ministerstva.

578 korun zaplatí dnes zákazník za poslání balíku například z Chebu do nejbližšího německého města za hranicemi, 10 kilometrů vzdáleného. Přitom za stejný balík na 600 kilometrů vzdálený druhý konec Česka dá zhruba pětinu ceny.

Zlepšit situaci mají nové povinnosti pro poskytovatele poštovních služeb (kromě malých firem s méně než 50 zaměstnanci). Budou muset každoročně předávat takzvaným regulačním orgánům vždy do 30. června údaje o ročním obratu, počtu osob, které pro poskytovatele pracovaly, nebo počtu zpracovaných balíků. "Předají také veřejně dostupný ceník, který platil prvního ledna toho roku," uvádí MPO v návrhu zákona.