Na letištích po celém světě nyní stojí všech 376 dosud dodaných dopravních letadel Boeing 737 Max 8. Na zem je poslaly dvě nehody během pěti měsíců, při nichž zahynulo 346 cestujících a členů posádek. Vyšetřovatelé, kteří zkoumají černé skříňky, zároveň naznačují, že mezi nehodou indonéských Lion Air a největšího afrického dopravce Ethiopian Airways existují "velké podobnosti". Především jde o chybné fungování bezpečnostního systému MCAS, který má chránit letadla před strmým klesáním a stoupáním. Systém k oběma nehodám pravděpodobně přispěl chybným fungováním senzorů.

Z výhody zátěž. "If it's not Boeing, I'm not going" (Pokud to není Boeing, neletím), tradovalo se mezi cestujícími v době, kdy americké tryskáče neměly konkurenci. Katastrofy, u kterých už i Boeing připouští, že k nim přispěl jeho software, léta budovanou image největšího a nejspolehlivějšího výrobce rozmetaly. Trička a placky (ty Boeing dokonce vylepšil svým logem) s chytlavým a trochu povýšeným sloganem teď bude lepší někde důkladně schovat.