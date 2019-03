Kratičké vystoupení barytonisty Adama Plachetky v Show Leoše Mareše mělo vloni v pražské O2 areně takový ohlas, že organizátoři opernímu pěvci navrhli samostatné vystoupení. To je v českých sportovních halách výjimečné, zatím zde účinkovaly výhradně zahraniční osobnosti jako Luciano Pavarotti nebo Plácido Domingo. Plachetka se 16. ledna příštího roku stane prvním českým pěvcem, který se pokusí v tomto kontextu prorazit.

"V první chvíli mi to připadlo jako moc velký nápad," vybavuje si Plachetka okamžik, kdy dostal nabídku uspořádat vlastní večer v O2 areně. "Potom jsem si ale řekl, že to pojmu jako příležitost nevázat se konvencemi klasických koncertů, pozvat si pár lidí, se kterými se chci na jevišti potkat, a dramaturgicky se rozkročit o mnoho dále, než bych si normálně dovolil," popisuje.

Jeho koncert prý bude postaven na klasickém repertoáru, zároveň ale zazní popové i muzikálové melodie. "A hosté budou z obou stran pomyslné barikády," doplňuje pěvec.

Plachetka v takovém projektu spatřuje možnost, jak k vážné hudbě přitáhnout publikum, které by si lístek na klasický koncert jinak nekoupilo. Zároveň pěvec připouští, že hranice mezi klasikou a popem je v mnoha případech nejasná. "Je tam hodně místa na manipulaci z každé strany a zároveň je hodně lidí, kteří si lístky na klasiku prostě nekoupí, protože nevědí, co od ní čekat," míní Plachetka. "Sice tu hudbu pořádně neznají, ale mohou mít obavy a předsudky, které je směrují na jiné kulturní akce. Mám však zkušenost, že když někomu nabídnu lístky a on na koncert přijde, tak je v devadesáti pěti procentech případů nadšený a rozhodne se chodit častěji. Věřím, že podobný efekt dokážeme nabídnout publiku i na koncertě v O2 areně."

Třiatřicetiletý Plachetka je dosud jediným oznámeným účinkujícím, jména hostů si nechává pro sebe. Nad spekulacemi, zda mezi nimi budou jeho kolegové z Vídeňské státní opery, Metropolitní opery v New Yorku, pražského Národního divadla nebo z okruhu kolem souboru Czech Ensemble Baroque, s nimiž všemi spolupracoval, se Plachetka jen usmívá.