◼ Koncert

The Young Gods

29. a 30. března, Palác Akropolis, Praha

Švýcarské trio The Young Gods začínalo v 80. letech minulého století experimentální kombinací nové vlny, punku, klasické hudby či techna. Originálním zvukem a tvůrčími postupy si získali věrné fanoušky také v Česku, kam se opakovaně vraceli. Nyní přijíždějí s novou deskou Data Mirage Tangram, svou první od roku 2010.

◼ Album

Filip Topol: Nebe je zatažený

Indies 2019

Trojalbum sólových koncertních záznamů připomíná klavíristu, zpěváka a frontmana kapely Psí vojáci Filipa Topola, od jehož úmrtí letos uplyne šest let. Nově vydané nahrávky, jež pocházejí z přelomu tisíciletí, zachycují Topola jako charismatického sólistu a vynalézavého improvizátora. Součástí desky jsou hity Žiletky a Chce se mi spát i nečekané improvizace.

◼ Koncert

Tribute to ABBA

Tipsport Arena, Praha, 30. března

Švédská kapela Waterloo za doprovodu Národního symfonického orchestru z Londýna uvede v Praze písně slavné švédské kapely ABBA, která již desítky let nevystupuje. V dvouhodinovém představení účinkuje saxofonista Ulf Andersson, který s kapelou roku 1975 natočil například hit I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.

◼ Přenos

Valkýra

30. března, promítá 25 českých kin

Wagnerovou Valkýrou v režii slavného Kanaďana Roberta Lepage budou tuto sobotu pokračovat přímé přenosy z newyorské Metropolitní opery do českých kin. Druhá opera z tetralogie Prsten Nibelungův potrvá přes pět hodin včetně dvou přestávek. V titulní roli bohyně Brünnhildy se představí sopranistka Christine Goerkeová.

◼ Koncert

Andreya Triana

Divadlo Archa, Praha, 30. března

Sobotním vystoupením anglické zpěvačky Andreyi Triany začíná letošní ročník festivalu Mladí ladí jazz. Londýnská rodačka spolupracovala s producenty Flying Lotusem a Bonobem, v Praze představí svou nadcházející desku Life In Colour.

◼ Divadlo

Stručné dějiny Hnutí

Divadlo Komedie, Praha, 30. a 31. března

O víkendu bude mít v pražském Divadle Komedie premiéru adaptace nejnovějšího románu Petry Hůlové. Vypráví o převýchově mužů v nedaleké budoucnosti. Inscenace vznikla v koprodukci se Státním divadlem Norimberk a činohrou ve Stuttgartu.

◼ Výstava

Jiřičná

Dox, Praha, do 12. srpna

Tvář nejslavnější žijící české architektky Evy Jiřičné v nadživotní velikosti shlíží z projekcí v pražském Centru současného umění Dox, které k osmdesátým narozeninám Jiřičné připravilo retrospektivní výstavu. Její součástí je skleněné schodiště z Paříže a modely i projektové dokumentace desítek projektů, od oranžerie na Pražském hradě po Kongresové centrum Zlín.

◼ Rozhlas

Milan Kundera

Český rozhlas 3 − Vltava, 30. března

Přestože nejznámější český spisovatel oslaví 90. narozeniny až v pondělí, stanice Vltava uvede své kunderovské pásmo již tuto sobotu od 8.20 ráno. Zazní archivní nahrávky, například když Kundera pro rozhlas načetl povídky z cyklu Směšné lásky, reportáž Věry Kunderové ze začátku 90. let z montparnaského hřbitova nebo Kunderovy úvahy o skladateli Leoši Janáčkovi.

