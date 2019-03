Když si zaměstnanci mohou pracovní čas zvolit a rozvrhnout podle svých potřeb, představuje to pro ně velký benefit. Trendu jsou nejotevřenější především mladší managementy, uvádí Nunzio Totaro, generální ředitel mezinárodní poradenské skupiny Déhora.

Takzvané samoplánování, s jehož zaváděním ve firmách Déhora pomáhá v Česku, Německu, Polsku, Itálii či Nizozemsku, podporuje rozvoj samostatnosti, posiluje týmového ducha a přispívá ke spokojenosti vedoucích i řadových pracovníků.

HN: Jaké výhody z vlastního plánování plynou?

Ve chvíli, kdy vám společnost neurčuje, kdy a jak máte pracovat, jste schopní mnohem lépe zkombinovat pracovní život s tím soukromým. Kromě toho to přináší větší možnosti například pro pracující matky nebo pro mladé, kteří si vezmou extra večerní směnu, aby si přivydělali. Opomenout nesmíme ani seniory. Navíc v pracovním systému s přidělovanou pracovní dobou musíte ve chvíli, kdy potřebujete směnu vyměnit, jít za svým nadřízeným, aby vám to schválil. Když je to časté, tak se z toho může stát stresující záležitost. Budete mít pocit, že svého šéfa otravujete se svými problémy, zatímco on zrovna řeší jiné věci a vaše žádost pro něj může představovat nadbytečnou práci. Taková situace pak vyvolává napětí a zmíněný stres.

Nunzio Totaro (55) Nizozemský manažer stál v roce 2017 u zrodu české pobočky poradenské firmy Déhora. Dnes v ní působí jako generální ředitel. V minulosti pracoval pro aerolinky KLM či personální agenturu USG People.

HN: Co tedy větší míra zaměstnanecké volnosti znamená?

Samoplánování odbourá právě ten pocit tlaku a napětí z nutnosti žádat o schválení. Je to velký zaměstnanecký benefit. Když jako zaměstnavatel zajistíte, že se vaši pracovníci nestresují, budou své práci mnohem oddanější. A oddanější zaměstnanci se mnohem aktivněji zapojí do pracovního procesu. Jsou šťastnější, loajálnější a mnohdy jsou pak i méně nemocní. Jednoduše tato výhoda plodí další druhotné benefity. A nejsou to pouze domněnky, zvýšenou efektivitu v závislosti na možnosti vlastního plánování směn potvrdily i výzkumy.

HN: Kde můžeme najít úskalí?

Z pohledu firmy, kde se uvažuje o zavedení samoplánování, může nastat problém ve chvíli, kdy máte obecně starší pracovní sílu. Pokud zaměstnáváte lidi, kteří nejsou zcela sžití s prací na počítači, je to komplikace, protože právě plánování bez zařízení není možné. Celá metoda rozvrhování probíhá ve třech krocích. V prvních máte značnou volnost v tom, jak si směny naplánovat. Jste pouze omezeni právními i interními předpisy, které dopředu určují, kolik směn v daném týdnu musíte mít. Ale to je vše. Ve druhé fázi pak vy a vaši kolegové zjistíte shody a neshody ve svých požadavcích a v tom, co společnost potřebuje. V tento moment je velice důležitá schopnost solidarity a týmového ducha. A zde se může projevit možný problém ve firmách, které jsou konzervativnější. Kolegialita a solidarita v nich může chybět. Konkrétně jsme se s tím setkali v přístavu, kde se nakládají a vykládají obchodní lodě. Práce je tam hodně samostatná. Navíc i průměrný věk pracovníků značil jasné zastoupení starších generací. Metoda samoplánování v takovém případě nebyla úplně ideální volbou.