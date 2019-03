Nicolas Baretzki (48)

◼ Narodil se v Paříži, v roce 1993 absolvoval prestižní vysokou školu se zaměřením na ekonomii a obchod HEC (École des hautes études commerciales de Paris). Po škole nastoupil jako konzultant do společnosti Deloitte. Krátce nato ale zamířil do marketingového a exportního oddělení značky Cartier se zaměřením na trhy jihovýchodní Asie. Od roku 1998 do roku 2001 působil jako obchodní ředitel u této šperkařské ikony. Od roku 2002 do roku 2014 pak pracoval pro hodinářskou značku Jaeger­-LeCoultre, pak se stal prezidentem pro obchod značky Montblanc. Od ledna 2017 je generálním ředitelem Montblancu. Baretzki je ženatý, má dvě děti a jeho vášní, byť cest si užije i dost během práce, je pak soukromé rodinné cestování.

◼ Baretzki je především veselý člověk. Vyzařuje z něj pozitivní energie a dobrá nálada. Je evidentně pyšný na to, co a kde dělá. V Hamburku, nikoliv v centru, ale na první pohled v celkem obyčejném výrobním areálu na okraji města, kraluje místní manufaktuře, řemeslně zručným kolegům, kteří prý dělají svou práci hlavně proto, že mohou svým umem přispět k nádhernému výsledku.

◼ Co je v centrále výroby psacích potřeb Montblancu také zajímavé, jsou všemožná umělecká díla, která krášlí vstupní foyer do budovy kanceláří a malý showroom. Kromě historicky cenných limitovaných edicí per značky, která má být vrcholem umění výroby per, podobně jako je hora, která firmě dává název, vrcholem Evropy, jsou tu k vidění i malby moderních autorů. Těm od roku 1992 Montblanc každoročně nabízí účast ve výběrovém řízení, na jehož konci dostanou zakázku na tvorbu jednoho díla, které se pak stává součástí zdejší umělecké sbírky.