Do konce příštího roku by celková částka, kterou evropské státy a firmy investovaly do výzkumu a vývoje umělé inteligence, měla narůst na 20 miliard eur. V následujících deseti letech by podle plánu Evropské komise měla stejná částka do umělé inteligence zamířit každý rok. A Česko v této oblasti nechce zůstat pozadu.

Vláda proto připravuje plán, který má do tuzemska nalákat zahraniční vědce, či slibuje více peněz technologickým start­-upům. V Praze by navíc do dvou let mohlo vzniknout jedno z Evropských center excelence pro umělou inteligenci. Jedná se o výzkumná střediska, kde na výzkumu spolu s vědci přímo spolupracují také firmy.

Jak nalákat vědce z ciziny

S prvky umělé inteligence se mohou lidé běžně setkat už dnes − například díky osobním asistentům v mobilních telefonech nebo chatbotům, kteří komunikují se zákazníky.

V Česku na ni sází třeba brněnská firma Kiwi.com. Ta ji využívá mimo jiné pro předpověď budoucích cen letenek. Společnost Neuron Soundware zase s její pomocí analyzuje zvuk strojů a předpovídá jejich budoucí poruchy. Pražská firma spolupracuje třeba s výrobcem letadel Airbus.