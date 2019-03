Ondřej Šťovíček je společníkem IT firmy Easy Software. V posledních letech ale stále víc času a energie věnuje svému druhému, mladšímu byznysu, společnosti Zelená Země. Ta se specializuje na zpracování konopí a výtažků z něj například pro potravinářství či kosmetiku. Vyrábí také produkty s CBD, látkou izolovanou z konopí, která má vést ke zklidnění organismu.

Zelená Země loni dosáhla tržeb 46 milionů korun a blíží se už zhruba třetině velikosti obratu, jaký má Easy Software, zabývající se správou datových úložišť a řešením pro projektový management.

"Před asi deseti lety jsme si začali pronajímat polnosti pro setbu konopí, další sklizeň jsme skupovali od postupně přibývajících spolupracujících zemědělců. Nejdřív jsme se zaměřili na semínka," popisuje Šťovíček první kroky svého nového podnikání.

46 mil. Kč je loňský obrat společnosti Zelená Země. Firma dnes zaměstnává přes 20 lidí.

"Semínka jsme lisovali na olej, začali vyrábět také konopný protein. První tři roky to bylo ztrátové, pak se to začalo zvedat. Do značné míry taky proto, že se k nám do firmy přidala moje současná žena a dala tomu novou energii," poznamenává Šťovíček. Semínek a proteinu vyrábí Zelená Země ročně kolem deseti tun. K tomu přibyly další produkty jako čaje, mýdla, šampony. To vše Zelená Země postupně začala dodávat i dalším partnerům a výrobcům i v zahraničí.