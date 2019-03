Filmová pokračování obvykle nepřevyšují úroveň prvního snímku. Nejinak to dopadlo i včera ve sněmovně, kde první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek pokračoval po dvoutýdenní pauze ve vysvětlování svého divného angažmá v tendru na mýtný systém. Vysvětloval, jenže zase nic nevysvětlil. Ani to nešlo.

Co se týče jeho schůzek s šéfem českého Kapsche Karlem Feixem a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Rafajem z 10. listopadu 2017, každé zdůvodnění se díky popisu policejních odposlechů předem stává výmluvou. Zachycená Faltýnkova věta směrem k Rafajovi, "je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch", je prostě politicky neodůvodnitelná a nepřijatelná. A totéž platí o zaznamenané Rafajově replice, když žádal o "přesné zadání, co má tedy v této věci udělat tak, aby k tomuto výsledku mohl směřovat činnost ÚOHS".

Pro Faltýnka je pochopitelně výhodnější tyto "detaily" přecházet a poslancům i veřejnosti vytrvale předhazovat irelevantní argument, že svými schůzkami ušetřil státu jednu a půl miliardy korun. To je ovšem sleva, kterou dal Kapsch státu už při prodloužení původní mýtné smlouvy dlouho před Faltýnkovými schůzkami. První místopředseda ANO taky rád zdůrazňuje, že měl jako poslanec právo získávat informace o mýtné kauze. Budiž, byť to evidentně bylo za zády a bez pověření vlády či Andreje Babiše. A taky proti Babišovu úmyslu (shodnému se zájmem prezidenta Miloše Zemana) přiklepnout mýto vítězi tendru, konsorciu firem CzechToll a SkyToll, v němž má hlavní slovo skupina PPF Petra Kellnera.