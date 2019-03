Nadcházející valná hromada italské společnosti Telecom Italia bude dalším kolem střetu mezi americkým aktivistickým hedgeovým fondem Elliott Management a francouzskou telekomunikační a mediální skupinou Vivendi. Zároveň půjde na páteční hromadě v Miláně o souboj dvou miliardářů − Američana Paula Singera, zakladatele fondu Elliott, a Francouze Vincenta Bolloreho, který ovládá koncern Vivendi.

Předmětem sporu, v němž často padají i ostrá slova, je obsazení míst ve správní radě, a tedy to, kdo bude mít kontrolu nad dalším směřováním a strategií někdejšího italského státního monopolu. Ten v současnosti patří s dluhem okolo 26 miliard eur k nejzadluženějším telekomunikačním firmám v Evropě. Kvůli panující nejistotě spadla cena akcií za poslední rok přibližně o třetinu. Pro investory není příznivé ani to, že podnik již od roku 2013 nevyplácí u svých kmenových akcií dividendu.

Singerův fond by chtěl zadlužení snížit, a to hlavně oddělením a následným odprodejem infrastrukturní divize. Podle názoru Vivendi, jež je s 24procentním podílem největším podílníkem Telecomu, by však takový krok nebyl v dlouhodobém zájmu italské firmy.

Vypadá to však, že trumfy má aktuálně v rukou Singer a jeho fond, protože na jeho straně stojí i další z významných akcionářů − italský státní fond Cassa depositi e prestiti, vlastnící okolo 10 procent akcií. Dalšími důležitými spoluvlastníky Telecomu jsou třeba kanadský penzijní fond CPP či norský státní investiční fond.