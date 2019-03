Vládní a opoziční poslanci se včera pohádali o zvýšení učitelských platů. V kontroverzně vyvolaném opakovaném hlasování zrušila sněmovna usnesení z předchozího dne, v němž apelovala na vládu, aby pedagogům dala víc peněz už v příštím roce. Ke konfliktu došlo v předvečer dnešní akce Vidíme to černě. Na Den učitelů hodlají někteří z nich přijít do školy v černém oblečení, aby protestovali proti stavu školství včetně výše odměn.

Opoziční poslanci v úterý večer těsně prosadili usnesení, kterým vládu vyzvali, aby učitelům přidala rychleji. Plat ve výši 130 procent české průměrné mzdy by měli pobírat v roce 2020. To by byla pro kabinet i premiéra Andreje Babiše komplikace. Už na druhý den dopoledne navrhli koaliční poslanci toto rozhodnutí změnit a po necelých třech hodinách, mnoha emotivních proslovech a několika hlasováních se jim to podařilo.

Nejprve poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna zpochybnil úterní hlasování tvrzením, že se zdržel, zatímco mu byl zaevidován hlas "pro". Jelikož takovou námitku je možné vznést jen těsně po hlasování, předsedající schůze Vojtěch Pikal (piráti) ji zamítl.