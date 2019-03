Plnohodnotný kontakt s českými úřady pouze v elektronické formě je opět o kousek blíž. Poslanci všech devíti klubů za podpory vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka ve středu předložili sněmovně návrh zákona o právu na digitální služby. Pět let po jejím přijetí by lidé a firmy měli právo jednat s úředníky pouze digitálně.

Zákon má nezvykle širokou podporu. Pod návrh se podepsalo 137 poslanců. "Vzhledem k tomu očekávám jeho rychlé projednání a uvedení do života," řekl předseda lidoveckého klubu Jan Bartošek. Strany se v memorandu zavázaly, že zákon sněmovnou projde do poloviny července. Pokud s ním bude souhlasit Senát, mohl by začít platit už od začátku příštího roku.

Nejde jen o alternativu k osobnímu jednání, ale o skutečnou změnu způsobu komunikace při vyřizování nutné agendy. Kdyby k tomu kdokoli nedostal možnost, mohl by se bránit soudní cestou. Důkazní břemeno by pak bylo na straně státu, který by musel dokázat, že konkrétní službu digitálně poskytnout nelze. Z této povinnosti budou vyňaty pouze některé, třeba ty, jež nelze elektronicky poskytnout například z bezpečnostních důvodů.

137 poslanců se podepsalo pod návrh zákona. Jsou mezi nimi zástupci všech stran.

Kdo bude chtít úřady "postaru" oběhávat, k přechodu na elektronickou komunikaci nebude nucen. Při úkonu provedeném digitálně však lidé ušetří 20 procent na správním poplatku. Maximální úspora však může činit 1000 korun. Levnější by mělo být třeba vydání cestovního pasu a podobně.