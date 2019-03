Být jedním z topmanažerů největšího světového výrobce cigaret a nekouřit nejde dohromady. Pro Jaceka Olczaka, který ve Philip Morris International (PMI) pracuje většinu své kariéry, platí ještě něco navíc. Jako letitý kuřák začal vlastními činy plnit vizi svého zaměstnavatele přimět všechny kuřáky, aby přešli k bezhořlavým, a tedy méně škodlivým náhražkám cigaret. "Před deseti lety, když jsme se pustili do projektu, jehož výsledkem je bezdýmné tabákové zařízení IQOS, nám bylo jasné, že nám nikdo neuvěří, že to myslíme vážně," řekl v rozhovoru pro HN Olczak s odkazem na produkt, jehož název lze v angličtině rozklíčovat jako "I quit ordinary smoking" − "Skončil jsem s běžným kouřením". Olczak ale současně musí zajistit, aby i tak firma dál vydělávala.

Popularita výrobků IQOS roste a podle Olczaka tvoří zatím jen pětinu celkového globálního obratu firmy. PMI se snaží prosadit IQOS také v Česku, kde tento způsob konzumace tabáku už vyzkoušelo přes 200 tisíc osob. Jde ale jen o zlomek českých kuřáků. Z loňského šetření Státního zdravotního ústavu vyplývá, že v Česku kouří téměř třetina dospělých. Pro úspěch celého projektu ale bude klíčové, aby jej společnost prosadila na velkých trzích včetně Číny a USA, dodal Olczak.

HN: Umíte si představit, že jediným kouřením budoucnosti budou bezdýmné tabákové výrobky?

Před pěti lety to ještě vypadalo víc jako sen. Dnes už je to blíž realitě. Třeba za dvacet let toho dosáhneme. Podstatné je, aby dospělí kuřáci měli možnost informované volby. Nebudou-li vědět o existenci méně rizikových alternativ, budou zůstávat u cigaret. Ale myslím si, že k úplnému zániku cigaret bude potřeba nějaké intervence od regulátorů. Technologie tu je. Bude potřeba jen odvaha říct, že cigarety jako takové nebude možné vyrábět. Jako se to stalo například s klasickými žárovkami. Možná tu bude skupina posledních 20 procent kuřácké populace, která bude zarytými vyznavači klasických cigaret. A řekne se, že už není možné čekat a cigarety se jim prostě vezmou.

Jacek Olczak (54) Do Philip Morris International (PMI) nastoupil tento magistr ekonomie z univerzity v Lodži v roce 1993 po krátkém působení v účetní poradenské firmě BDO Binder. V globálním managementu PMI působí od roku 2009. Nejdříve byl prezidentem regionu EU, poté jako finanční ředitel a od loňska jako provozní ředitel. Dříve řídil také lokální trhy v Německu, Rakousku nebo v Polsku a Pobaltí. Říká o sobě, že je PMI "lifer". Tedy na doživotí.

HN: Nemůže se to stát hned nebo rychleji?

Lidé se mě někdy ptají, kdy přestaneme vyrábět cigarety, a já odpovídám: Až lidé přestanou kouřit. Globální objem nelegálního obchodu s cigaretami je tak velký jako celá produkce PMI. Co se stane, když přestaneme vyrábět cigarety? Poptávka přejde od nás do šedé zóny. Když řekneme, že končíme s cigaretami, končíme s tabákem, končíme s tím, co děláme, budeme pár dnů na titulních stranách novin, ale pro spotřebitele se nic nezmění. Raději se tedy soustředíme na to, abychom obrátili poptávku od cigaret k méně rizikovým alternativám. Samozřejmě s tím, že nejlepší je přestat užívat tabák zcela. Samozřejmě ale naší ambicí je přestat klasické cigarety vyrábět. Čas je pro náš byznys téma číslo jedna. Ve firmě nás zajímá především jedna otázka: můžeme něco vyřešit rychleji? A lidé mi na to často odpovídají, že to bude něco stát. Já na to − peníze nejsou problém, zato čas ano.

HN: Co z toho vyplývá pro vaše akcionáře?

Jak dobře víte, tabákový byznys byl historicky dobrou příležitostí pro finanční investory. Dobrý profit, slušné dividendy. Navíc šlo a jde o relativně čitelné a předvídatelné odvětví, zhruba jste tušili, co bude za rok, za dva. Teď jsme v situaci, kdy máme produkt, kterému věříme, ale přesně nevíme, jak na něj zareaguje trh a spotřebitelé. Co si o něm budou myslet legislativci. Ale jdeme do toho.

HN: Jak dnes vypadá rozdělení vašeho obratu mezi tržby z tradičních produktů a nového systému IQOS?

Na IQOS je navázaná pětina našich příjmů. A to jsme ještě tento produkt neuvedli na všech trzích. Plánujeme jej v horizontu příštích dvou až tří let uvést v Číně a čekáme na povolení prodejů ve Spojených státech.

HN: Jak to vypadá se schvalováním ve Spojených státech, kde potřebujete certifikaci Úřadu pro dohled nad potravinami a léčivy FDA?

Ano, to je podmínka každého podobného produktu, který má ambici být na trhu v Americe. Očekáváme schválení každou chvíli. Opravdu věříme, že to může být velmi brzy. Klidně v řádu dnů.