V červenci to bude deset let, co se rodák z Valašského Meziříčí Petr Rafaj stal předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Je krajně nejisté, zda se bývalý sociálnědemokratický poslanec kulatého výročí svého fungování v úřadu dočká.

Osud vysokého státního úředníka, jehož policie podezírá z korupčního jednání během tendru na nového provozovatele mýtného systému, má v rukou hlavně Babišův kabinet společně s prezidentem Milošem Zemanem. Podle zákona šéfa ÚOHS jmenuje a odvolává hlava státu na návrh vlády. Zeman za Rafajem stojí, bude podle svých slov až do pravomocného rozsudku respektovat presumpci neviny. A Babišův vládní tým zatím nepřijal žádné jednoznačné stanovisko. Sílí však tlak na to, aby Rafaj odstoupil dobrovolně a nečekal, zda bude vyhozen.

V sázce je pověst ÚOHS

V sázce není jen Rafajova kariéra, ale hlavně pověst formálně nezávislého úřadu, který Rafaj reprezentuje. Sám šéf ÚOHS však odstupovat nehodlá a poukazuje na údajný tendenční přístup novinářů. "Podle pana předsedy Rafaje je v současné době jasně patrné, že médiím vůbec nejde o to, zda se skutečně stalo něco nezákonného, či nikoliv. Média se pasovala do role vyšetřovatele i soudce v jedné osobě a zásobují veřejnost spekulativními a na pochybných zdrojích založenými články, aniž by vyčkala na výsledky policejního vyšetřování," tlumočil HN Rafajovo stanovisko mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

10,8 miliardy korun má stát během deseti let zaplatit vítězi soutěže na mýtný systém.

Dosavadní informace, uniklé z policejního spisu do deníku Právo, hovoří o tom, že se Rafaj 10. listopadu 2017 tajně sešel s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem v brněnském hotelu Voroněž. Tam na něj Faltýnek údajně tlačil, aby v probíhajícím mýtném tendru vyhověl zájmům firmy Kapsch. Prý prohlásil, že je "potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch".