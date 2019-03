◼ JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Více než třetina Afričanů chce emigrovat ze své země

Opustit svou rodnou zemi a odejít do zahraničí zvažuje více než třetina Afričanů. Ukazuje to průzkum, který ve 34 afrických státech provedla africká výzkumná skupina Afro-Barometer. O odjezdu z rodné země uvažují především mladí a vzdělaní lidé, hlavní příčinou je nedostatek pracovních míst a chudoba. Většina z těch, kdo nakonec skutečně odjedou, se usadí v jiné africké zemi. Další chtějí do Severní Ameriky a do Evropy.

◼ ČESKO

Průměrný plat učitelů vzrostl loni o 11 procent

Hrubý plat učitelů v loňském roce vzrostl na 35 089 korun. Proti roku 2017 si polepšili zhruba o 11 procent, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Za posledních pět let jim hrubá částka na výplatních páskách stoupla přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 korun hrubého měsíčně. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 46 tisíc korun.

◼ ČESKO

Poslanci podpořili elektronické dálniční známky

Řidiči v Česku si nejspíš budou pořizovat pro jízdu na dálnicích elektronické známky, nynější papírové dálniční kupony úplně skončí. Poplatky budou motoristé hradit elektronicky, elektronická bude i kontrola. Zavedení elektronických kuponů od roku 2021 předpokládá vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který podpořila sněmovna. Nyní jej posoudí hospodářský výbor. Opatření má zvýšit příjmy z dálničních poplatků a snížit náklady.

◼ IZRAEL

Netanjahu hrozí dalšími zásahy v Gaze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil dalšími vojenskými akcemi proti radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy, kde v pondělí provedlo odvetné nálety izraelské letectvo. Účastníkům washingtonské konference Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti šéf izraelské vlády řekl, že Izrael reagoval "velkou silou" na raketové ostřelování ze strany Hamásu a že je připraven udělat mnohem víc.

◼ SLOVENSKO

Slovenský premiér: předčasné volby zatím neřešíme

Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr − sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini prozatím vyloučil konání předčasných parlamentních voleb, jejichž vypsání po sporech mezi koaličními stranami poprvé veřejně připustil minulý týden. "Předčasné volby nebyly tématem. Zatím bych z toho nedělal drama," řekl Pellegrini po včerejším jednání čelných představitelů stran vládní koalice. Dodal, že jednání o některých sporných otázkách budou pokračovat.

◼ ČESKO

Vojákovi kvůli údajnému boji na Ukrajině hrozí 20 let vězení

Pobočka krajského soudu v Pardubicích se včera začala zabývat případem vojáka obžalovaného z teroristického útoku kvůli tomu, že se zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských povstalců. Příslušník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu uvedl, že na Ukrajinu jel za poznáním a cestovat, v uniformě povstalců a se zbraněmi se fotografoval na památku. V zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015 ještě před nástupem do armády. Hrozí mu 12 až 20 let vězení.

◼ Z TWITTERU

Mírová smlouva mezi Izraelem a Egyptem byla podepsána před 40 roky ve Washingtonu. Znamenala ukončení válečného stavu mezi oběma zeměmi a umožnila například volný průjezd izraelských lodí Suezem. Izrael usiluje o mír v regionu, ale je schopen se útokům i efektivně bránit.

@DanielDherman

místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr kultury

◼ ČESKO

Školský výbor nejspíš povede Baxa

Poslanecký klub ODS navrhne na předsedu sněmovního školského výboru místopředsedu strany Martina Baxu. Měl by nahradit Václava Klause mladšího, kterého nedávno vedení občanských demokratů ze strany vyloučilo. Klaus na pozici předsedy výboru sám nerezignoval.

◼ ČESKO

Ekologové tlačí na poslance kvůli ochraně klimatu

Česko by mělo zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů minimálně na 24 procent, stanovit povinnost obnovovat lesy, regulovat přemnoženou zvěř a více pomáhat rozvojovým zemím zasaženým klimatickou změnou. K tvrzení v tiskové zprávě přidaly ekologické organizace Hnutí Duha a Zelený kruh a České fórum pro rozvojovou spolupráci návrhy pro dnešní schůzi sněmovny o ochraně klimatu.

◼ VESMÍR

Dvě ženy do vesmíru nemohou, nejsou skafandry

Americké astronautky Anne McClainová a Christina Kochová jako první pracovní tým složený z žen v pátek z Mezinárodní vesmírné stanice do otevřeného vesmíru nevystoupí. Jedním z důvodů je, že nejsou k dispozici vhodné skafandry pro výstup obou žen najednou. Venku budou každá pracovat společně s kolegy astronauty, svým krajanem Nickem Haguem a Kanaďanem Davidem Saint-Jacquesem.

◼ Z TWITTERU

Myslím, že po více než padesáti letech nastal vhodný čas, abychom se začali otevřeně bavit o uznání izraelské svrchovanosti nad částí Golanských výšin. Má nedávná návštěva tohoto strategického území mě v tom jen utvrdila.

@jiridrahos1

Senátor a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš nevyšel v palčivém tématu příliš vstříc svým obvyklým sympatizantům.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Kniha Obamové aspiruje na rekord

Memoáry bývalé americké první dámy Michelle Obamové Becoming (česky Můj příběh) by se mohly stát nejúspěšnější vzpomínkovou knihou vůbec. Nakladatel Penguin Random House oznámil, že už prodal přes deset milionů výtisků.

"

Po porážce Islámského státu jsme vstoupili do éry spících buněk. Aktivují je a pověřují útoky.

Širfán Darvíš

z kurdsko-arabské koalice SDF komentoval útok džihádistů v syrském městě Manbidž, při němž přišlo o život sedm členů této koalice.

◼ ČERNÁ HORA

UEFA řeší s Černou Horou rasistické chování fanoušků

Kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy mezi fotbalisty Černé Hory a Anglie poznamenalo rasistické chování domácích příznivců k některým hostujícím hráčům. Urážky směřovaly na obránce Dannyho Rose a útočníka Raheema Sterlinga. Evropská fotbalová unie (UEFA) zahájila proti Černohorcům disciplinární řízení. Kromě rasismu viní domácí i z používání pyrotechniky či vhazování předmětů na hrací plochu.

◼ ITÁLIE

Schumacher mladší bude testovat Ferrari

Mick Schumacher půjde ve šlépějích svého otce Michaela rychleji, než se očekávalo. Syn sedminásobného mistra světa příští týden při testech absolvuje první kilometry za volantem monopostu formule 1 Ferrari. Dvacetiletý jezdec bude testovat po víkendové Velké ceně Bahrajnu. O den později pojede s vozem Alfa Romeo, jemuž Ferrari dodává motory. Jeho otec jezdil za Ferrari v letech 1996−2006 a získal s ním pět titulů.

◼ RUSKO

Rusové navrhli Česku další diskusi o nemovitostech

Ministerstvo zahraničí Ruska navrhlo českému velvyslanci v Moskvě uspořádat co nejdříve nové kolo konzultací o problémech kolem nájmu nemovitostí v Praze. S velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou ruští diplomaté o problému hovořili už minulý týden. Důvodem sporu je nakládání s byty v Praze, které Česko vlastní, a ruská ambasáda je údajně v rozporu s mezivládními dohodami pronajímá třetím osobám.

◼ MALOOBCHOD

Lidl prodával falšované masné výrobky z Polska

Obchodní řetězec Lidl prodával dva druhy masných výrobků, u nichž Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila, že jsou falšované. Oba jsou původem z Polska, prodávané pod privátní značkou Pikok. Ve výrobcích Pikok Chalupářské vepřové maso a Pikok Kuřecí maso bylo méně masa, než být mělo. S prodejcem bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty, uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

◼ REALITY

Developer T.E získal areál papíren v Bubenči

Česká developerská společnost T.E koupila areál bývalých bubenečských papíren v Praze 6. Prodávajícím byla společnost Sturgis. Cena se pohybovala v řádu nižších stovek milionů, sdělila mluvčí skupiny T.E Adéla Vaverová. Podle ní chce firma v areálu postavit byty a komerční prostory za 2,8 miliardy korun. Stavět hodlá začít v roce 2021.

◼ KARTOVÝ BYZNYS

Mastercard zavádí platby kartou s melodií

Společnost Mastercard zavádí zvukovou znělku, takže placení její kartou bude doprovázeno charakteristickou melodií. Znělka najde uplatnění také jako zvukové logo, vyzváněcí tón či čekací melodie telefonních ústředen. Firma při vytváření své zvukové identity spolupracovala s řadou hudebníků, umělců a agentur, včetně Mikea Shinody z populární hudební skupiny Linkin Park.

◼ FINANČNÍ SLUŽBY

Renomia na Slovensku kupuje firmu HypoHouse

Společnost Renomia, jež působí jako pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě, kupuje na Slovensku firmu HypoHouse. Díky akvizici tohoto specialisty na hypotéky rozšíří Renomia na Slovensku své služby i o oblast hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Jak uvedla Renomia, tým kupovaného podniku zůstává beze změny a bude své služby poskytovat pod novou značkou Renomia HypoHouse.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Čína koupí 300 airbusů za 30 miliard eur

Evropský výrobce letadel Airbus podepsal s čínskou China Aviation Supplies Holding Company dohodu o dodávce 290 letadel A320 a deseti strojů A350. Hodnota dohody dosahuje 30 miliard eur (773 miliard Kč). S odvoláním na zdroje z Elysejského paláce to uvedla agentura Reuters. Dohoda je součástí sady obchodních jednání během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Evropě.

◼ AKVIZICE

McDonald's pomohou izraelské technologie

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's koupí izraelskou technologickou firmu Dynamic Yield. Podle listu The Wall Street Journal cena přesahuje 300 milionů USD (6,8 miliardy Kč), což z koupě dělá největší akvizici McDonald's za dvě desetiletí. Izraelské technologie pomohou řetězci lépe přizpůsobovat nabídky zákazníkům.

"

Na to, jak lidé nadávají na úročení vkladů a na poplatky, je až překvapivé, jak málo jich skutečně přejde k jiné bance.

Vladimír Staňura

Hlavní poradce České bankovní asociace v reakci na průzkum, podle něhož je spokojenost Čechů s bankami velmi vysoká.

◼ KYBERNETIKA

Více než polovina firem čelilo kyberútoku

Více než polovina (54 procent) evropských firem čelilo v uplynulých dvou letech kybernetickému útoku. Mezi nejčastější následky takových incidentů patřily výpadky služeb, narušení ochrany dat nebo jejich ztráta. Za útoky může rok od roku složitější firemní IT infrastruktura a neustále se měnící a zdokonalující kybernetické hrozby. Zhruba pětina IT manažerů neví, kdo za útokem stál, protože nejsou žádné stopy.

◼ KAMIONOVÁ DOPRAVA

Česko patří k nejlevnějším zemím pro tranzit kamionů

Náklady nákladních dopravců na mýto a pohonné hmoty v Česku patří k nejnižším v Evropě. Těžké kamiony na tuzemských dálnicích zaplatí za mýto a naftu v průměru 46,50 eura (zhruba 1195 korun) na 100 kilometrů. Například ve všech sousedních státech jsou náklady vyšší. I proto zahraniční dopravci využívají Českou republiku jako tranzitní zemi. V roce 2018 zaplatily kamiony v Česku na mýtu rekordních 10,8 miliardy korun.

◼ HUTĚ

Odboráři se bojí zániku ostravské huti

Odboráři, kteří se obávají o osud hutního podniku ArcelorMittal Ostrava (AMO), poslali další dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Žádají ho o pomoc. Pokud se novým majitelem podniku stane britská společnost Liberty House, hrozí podle nich ostravské huti likvidace. Zástupci Liberty už dříve uvedli, že pro AMO chystají prorůstový strategický plán.

◼ AKCIE

Nintendo těží ze zpráv o konzoli Switch

Akcie japonského výrobce videoher Nintendo výrazně posílily díky novinové zprávě o nových verzích jeho herní konzole Switch. Cena akcií podniku se během včerejšího obchodování na tokijské burze zvýšila zhruba o pět procent. List The Wall Street Journal v pondělí uvedl, že Nintendo hodlá letos v létě představit dvě nové verze konzole Switch.