Evropský parlament schválil kritizovanou reformu autorských práv. Soudě podle kampaní, které v uplynulých měsících platil třeba Google, nastal konec internetu. V reklamních klipech na YouTube spoléhal hodně na emoce a varoval uživatele, že přijdou o svá oblíbená videa. Zmizí prý spousta youtuberů. To jsou potom smíšené pocity, kdy si říkáte, jestli by směrnice neměla ještě přitvrdit, protože pokud díky ní zmizí některé youtuberské fenomény, nešlo by jí to snad ani vyčítat.

Ale dost sarkasmu. Reálně musí emoce trochu opadnout. Internet nikdo nevypíná ani necenzuruje, fungovat bude dál. Bude navíc trvat až dva roky, než směrnici zapracují do národních zákonů jednotlivé členské státy Evropské unie. Toho bych se obával víc: jakmile tato novela dorazí do české sněmovny, otevře se velký prostor pro nezměrnou kreativitu tuzemských poslanců.

Zkušenosti s projednáváním různých citlivých zákonů varují, že neexistuje dostatečně hloupá změna, kterou by někdo nenavrhl a nezamotal ji do směsi pozměňovacích návrhů. Také víme, že v Česku bez problému dokážeme být papežštější než papež a to, co přijde z Bruselu nebo Štrasburku, klidně dovedeme do absurdních rovin. Vzpomeňte si na bouři kolem GDPR a někdy poměrně svérázné výklady, co všechno může ochrana osobních údajů zničit.