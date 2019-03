Apple se rozhodl zčásti kompenzovat slábnoucí prodeje svých mobilů iPhone. K vyšším výnosům mu mají pomoci v pondělí představené televizní služby, které budou lidé moci konzumovat po internetu, systém jednotného předplatného na čtení on-line médií nebo digitální obdoba platební karty.

Na trhu s internetovými videopůjčovnami se Apple nechce stát přímým konkurentem Netflixu, dosavadního lídra trhu. Jedničku v oboru by ale mohl zasáhnout nepřímo přes její konkurenty, jako jsou HBO či Amazon. Těm nabízí jednotný systém předplatného, divákům k tomu i vlastní televizní tvorbu, za níž budou stát režisér Steven Spielberg, herečka Jennifer Aniston a desítky dalších umělců.

Analýza Oty Schöna

"Každý rok Apple uvádí počítače, telefony a tablety světové úrovně. Dnešní večer nicméně bude o službách," řekl šéf firmy Tim Cook a potvrdil tak, že se Apple nově více zaměří právě na služby.

Jednou z těch hlavních by měla být videotéka Apple TV Channels ("Televizní kanály"). Firma se spoléhá na to, že velká část z jedné miliardy světových uživatelů internetových videopůjčoven využívá dvě a více služeb najednou. Takovým lidem hodlá společnost nabídnout, aby účty za sledování videí platili v jeho systému z jednoho místa. Výměnou za to by měli na jednotném balíčku část peněz ušetřit.