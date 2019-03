Po vyhazovu z ODS čeká Václava Klause mladšího také nucený odchod z čela školského výboru Poslanecké sněmovny. Bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG v Praze mu předsedá od voleb v předloňském roce. Několik členů výboru sdělilo HN, že pokud se v úterý ODS rozhodne navrhnout nového šéfa, budou hlasovat pro Klausovo odvolání.

"Vyzveme pana Klause k tomu, aby odstoupil z čela výboru. V případě, že odmítne, budeme to řešit dál," prohlásil místopředseda ODS Martin Baxa. O dalším postupu se bude radit poslanecký klub strany v úterý dopoledne. Bude to deset dnů poté, co vedení ODS vyloučilo Klause s tím, že v některých věcech šel proti programu strany.

Je velmi pravděpodobné, že poslanecký klub navrhne jiného člena strany a zároveň vyzve ostatní partaje, aby výměnu ve výboru podpořily. Klaus by mohl situaci předejít vlastní rezignací, ale dává zatím najevo, že neodstoupí.