Zájem koupit projekt, jehož dokončení je nejisté, a to, zda vůbec někdy bude vydělávat, záleží do značné míry na "vyšší moci", má obvykle ten, kdo rád riskuje. Do transakce jde tehdy, když má možnost koupit levně a když odhaduje, že případný úspěch přinese tak výrazné zhodnocení investice, že to za pokus stojí. Opravdu jen pokus, někdy si prosadí svou a záměr vyjde, jindy ne. Takový je život.

Je tu však ještě jiná varianta: kupec může kalkulovat s tím, že si přes své unikátní kontakty a s nimi spojený vliv dokáže onu "vyšší moc" nějakým způsobem naklonit, což mu pomůže projekt dotáhnout do konce. Potom vlastně zase tolik neriskuje a může logicky zaplatit i výrazně víc. Vždyť výnos se mu za menší nejistoty kalkuluje snadněji. I takový může být v některých zemích podnikatelský život.

Který ze scénářů lépe odpovídá tomu, co se děje kolem letiště historicky spojeného s továrnou Aero Vodochody?

Čím zalepit ztrátu

Co s jistotou víme: letiště patří skupině Penta. A to dlouho. Velice dlouho. Penta Aero i s letištěm, které továrna pro svou činnost nutně potřebuje, koupila od státu na podzim 2006. Má ho tedy v majetku už třináctý rok, což je na dravou finanční skupinu postavenou na rychlém využívání příležitostí, konsolidaci firem v potížích a následném prodeji nezvyk.

Aero je třetí rok po sobě ve ztrátě a tíží ho dluhy. To vypovídá o tom, jak obtížně stravitelné sousto představovalo i pro dravé finanční mágy z Penty a jimi najatá manažerská esa. Ukázalo se, že cesta mezi první ligu je v tak náročném prostředí, jako je letecká výroba, o dost složitější, než si představovali, a úspěch je stále nejistý.

Slavná minulost továrny dnes nic nezaručuje. Možná lze naopak dědictví z doby komunismu, kdy z továrny po desetiletí vyjížděl vždy jen jeden typ letadla a kdy se známé pořekadlo o Baťovi a cvičkách dalo klidně změnit na "seká to jak Aero Albatrosy", považovat za zátěž.