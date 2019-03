Fotbalisté italského klubu AS Řím už několik let sní, že budou hrát na novém stadionu. Zatím se ale o něm víc mluví v souvislosti s politickými skandály než s fotbalem. A působí to velké problémy vládnímu Hnutí pěti hvězd, které přitom svou politiku vybudovalo na tom, že se ho, na rozdíl od ostatních italských politických stran, korupce netýká.

Policie před několika dny zatkla jednoho z nejvyšších představitelů římského magistrátu Marcella De Vita z Hnutí pěti hvězd. A obvinila ho z přijímání úplatků v souvislosti se stavbou fotbalového stadionu. Celostátní vedení hnutí ho ze strany okamžitě vyloučilo. "Těm, kteří se dopustili chyby, neposkytneme žádné úlevy," komentovala to starostka Říma Virginia Raggiová.

U voličů ale Hnutí pěti hvězd v posledních měsících ztrácí. V nedělních volbách v jihoitalské oblasti Basilicata získalo jen zhruba pětinu hlasů. Před rokem, při celostátních volbách, v této části Itálie dostalo více než dvojnásobek.